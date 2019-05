Méregdrágán bérelhető luxusautókat használtak Rogánék és más kormányközeli emberek

A kocsikat szolgáltató céget Mercarius Flottakezelő Kft-nek hívják, amely az elmúlt években több nagy állami megbízást is elnyert.

Éveken át egy autóbérléssel foglalkozó cég nagyértékű járműveit használta Rogán Antal és több hozzá kötődő ember – írja a Direkt36 tényfeltáró központ a 444-en megjelent cikkében. A céget Mercarius Flottakezelő Kft-nek hívják, amely az elmúlt években több nagy állami megbízást is elnyert.

A Direkt36 által idézett és bemutatott dokumentumok szerint Rogán egy időben egy négykerékhajtású Audi A6-ost használt, míg a felesége nevére egy Audi Q5-ös városi terepjáróról állítottak ki számlát. Szintén a Mercariustól bérelt Audi S3-assal járt Puskás András, Rogán korábbi alpolgármestere is. A miniszterelnök Facebook-oldalának kezelőjeként ismertté vált Kaminski Fanny, - aki korábban Habony Árpád miniszterelnöki főtanácsadó felesége volt - szintén egy Mercariustól bérelt autót, egy Lexus luxusterepjárót használt.

Az autók tartós bérlete egy olyan szolgáltatás, amelyet jellemzően cégek szoktak igénybe venni. Nekik az adózási szabályok miatt megéri ez az egyébként drága megoldás, magánszemélyek azonban sokkal kedvezőbb módon tudnak autóhoz jutni például lízingeléssel. A tartós bérlet ugyanakkor számukra is előnyös lehet, mert így rejtve tudnak maradni, a nevük ugyanis még az autó forgalmijában sem jelenik meg.

Rogán Antal ugyan a vagyonbevallásába korábban beleírta, hogy bérelt autót használ, de csak két olyan tartós bérleti konstrukciót tüntetett fel, amelyek alacsonyabb kategóriájú A3-as Audiról szóltak.

Arról nem sikerült egyértelmű bizonyítékot szerezni, hogy Rogánék pontosan mennyit fizettek ezekért az autókért, megbecsülni pedig nehéz az összeget. Ez ugyanis jelentős mértékben függ az autó felszereltségétől és a bérleti konstrukció részleteitől. A Direkt36 által begyűjtött piaci információk szerint a havi díjak többszázezer forinttal is eltérhetnek egymástól. Például egy Q5-ös esetén - ha egy átlagos bérleti konstrukcióval számolunk -, a bruttó havi díj 250 ezer, de akár 500 ezer forint is lehet. Ráadásul az ilyen tartós autóbérletek indulásánál előfordulhatnak nagyobb egyedi tételek is. Rogán feleségének például a flottakezelő cég 4 millió forintról állított ki számlát a Q5-ös első bérleti díjának egyik részéről.

A Mercarius az elmúlt években több komoly állami tendert is megnyert. 2012-ben az MVM-csoport pályázatán győzött. A MÁV-val 2017 júliusában 13,8 milliárd, a paksi bővítésért felelős állami céggel, a Paks II. Zrt-vel 2017 decemberében pedig 810 millió forint összegű keretszerződést kötöttek. A 24.hu ezt követően írta meg, hogy az orosz Sberbank jelzálogjának köszönhetően a cég orosz ellenőrzés alatt áll. A Direkt36 pedig arról írt, hogy az új paksi blokkok megépítésével megbízott Roszatom is a Mercariustól bérelhet autókat. Tavaly novemberben győztek a közúthálózat fenntartásával foglalkozó, állami tulajdonú Magyar Közút Nonprofit Zrt. 3,2 milliárdos közbeszerzésén is.

A Mercarius azt közölte a Direkt36-tal, hogy „üzletileg érzékeny területeket" érintő kérdéseinkre nem áll módjukban válaszolni, mert az sértené az adatkezelési alapelveiket. Rogántól és a többi érintett szereplőtől nem érkezett érdemi reakció.