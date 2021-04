Milliárdos burok után rideg valóságba csöppentek a magyar U21-es futballisták

Magyar sportolónak lenni most bizonyos szempontból hálás, bizonyos szempontból hálátlan dolog most. Hálás, mert olyan állami-hatalmi hátszelet, anyagi támogatást kap a stratégiai ágazatként kezelt szektor, mint talán soha korábban. Hálátlan, mert a közéleti-politikai polarizációval a sportoló is célkeresztben lesz: ha sikert ér el, akkor kormányzati „naugye”-kampány részesévé válik, ha leég, akkor lehet rá mutogatni a másik oldalról, tessék, ennyit értek el a sportba öntött milliárdokért. Az U21-es labdarúgó-válogatott tagjainak leginkább az utóbbiban volt részük, miután pont nélkül, 2–11-es gólkülönbséggel estek ki a magyarországi társrendezésű Európa-bajnokságról.

A magyar fiatalok – az utánpótlásfutball „csúcskategóriájáról” van szó – Németországtól 3–0-ra, Romániától hosszan emberhátrányban játszva 2–1-re, Hollandiától 6–1-re kaptak ki. A németek és a hollandok ellen aligha reménykedhettünk több pontban (legfeljebb szebb végeredményben), a románok ellen igen, csak nem hosszú emberhátrányban.

Magyar helyzet a Hollandia elleni meccsen, az U21-es Európa-bajnokságon (Fotó: MTI/Kovács Tamás) Magyar helyzet a Hollandia elleni meccsen, az U21-es Európa-bajnokságon (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Igazából nem is az eredményesség (eredménytelenség) volt az aggasztó a három mérkőzésen, hanem a játék képe és a magyar U21-esek felkészültségi szintje az ellenfelek játékosaihoz viszonyítva. Kicsit az volt a néző érzése – tegyük hozzá, Gera Zoltán együttese kényszerből nagyon fiatal átlagéletkorú volt, ez pedig számít korosztályos tornán –, hogy férfiak játszottak fiúk ellen. Vagy az európai felső középkategóriás, topkategóriás futballra fejben és testben megfelelően felkészített játékosok a „magyar valóságra” felkészítettek ellen.

Kérdés, hogy helyes-e ez a megérzés.

És az is, hogy ha helyes, akkor mit „termel” a magyar labdarúgás – nagyon súlyos milliárdokért?

ARANYBÁNYA-KOROSZTÁLY

Az U21-eseket akár nevezhetjük „aranybánya-korosztálynak” is. A játékosmegfigyelő- és játékoselemző-szoftverek, ezekre specializált scoutok korszakában kevés dolog marad rejtve szem előtt, de ebben a korcsoportban még lehet jó áron nagyot húzni, ha egy futballista továbbértékesítéséről van szó.