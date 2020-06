Most megnézheti, hogyan teljesített a bankja - itt vannak a legfrissebb rangsorok!

Vigasz lehet azonban a leendő szuperbank előkészítésére hivatott holdingtársaság majdani vezetőjének, hogy a Takarékbankkal egyesülő két másik hitelintézet, a Budapest Bank és az MKB is kiugróan, 71, illetve 66 százalékkal nagyobb nyereséget ért el 2019-ben az egy évvel korábbihoz képest. Teljesítményüket felértékeli, hogy ugyanerre a nyolc nagybankból rajtuk kívül csak az OTP volt képes, a többiek alacsonyabb profitot realizáltak, három bank (UniCredit, K&H, Raiffeisen) visszaesése is kétszámjegyű volt.

Még a tavalyi, rekordnyereségeket hozott évben is akadt két veszteséges: a Takarékbank és a Duna Takarék. Közülük kétségtelenül a Takarékbank jelentős mínusza a mellbevágó. Igaz, elnök-vezérigazgatója, Vida József a Piac&Profit tavaly októberi számában megjelent interjújában kilátásba helyezte, hogy “mivel az átalakításnak ára van, idén azzal is megelégednénk, ha pozitív nulla lenne az eredmény”. Ettől azonban a közel 10 milliárd forintos veszteség finoman szólva messze van.

A Takarék Jelzálogbank nyereségének egy év alatti megfeleződése összefüggésben van a takarékszektorban lezajlott — már említett — átalakulással, profiltisztítással. Ennek eredményeként 2018-ban befejezte a közvetlen ügyfélhitelezést, tavaly ősszel pedig a tulajdonában lévő Takarék Kereskedelmi Bankot értékesítette a Takarék Csoport központi bankjának, hogy kizárólag jelzálogbanki feladataira fókuszáljon. Az Erste Jelzálogbank tavalyelőttinél egyharmaddal alacsonyabb profitja pedig — a vezetőségi jelentésből kihámozhatóan — a kamatráfordítások növekedésének tudható be.

Figyelemre méltó még, hogy a KDB már említett aktivitásbővülése jelentősen romló eredményességgel párosult. Látványosnak nevezhető a Magyar Cetelem 20 százalékot közelítő profitcsökkenése, ami azért is tekinthető meglepőnek, mert tavaly még szárnyalt a személyi kölcsönök igénylése, vagyis az a piaci szegmens, amelyben a francia tulajdonú bank tevékenykedik.

A leglényegesebb, hogy a 28-ból több bank nyeresége lett alacsonyabb 2019-ben az egy évvel korábbihoz képest, mint ahányé nőtt, szám szerint 17-é vs. 11.

Ahogy az lenni szokott, az eredmények mértékében jóval nagyobb változások következtek be egy év alatt, mint a mérlegfőösszegekben.

De a jelzálogbankoknak is jó évük volt, profitáltak abból, hogy részben a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően tavaly fellendült a lakáshitelezés. Közülük is kiemelkedik a K&H Jelzálogbank 38,3 és az UniCredit Jelzálogbank 23,3 százalékos mérlegfőösszeg-növekedése.

A mérlegfőösszegüket tavaly növelők közül kiemelkedik a koreai KDB Bank itteni leányvállalata a maga több mint 40 százalékos pluszával. Ami annak köszönhető, hogy Szöul 2018 végén kiadta az ukázt, jelentősen növelni kell a magyarországi kihelyezéseket, kihasználva az ebben rejlő lehetőségeket. Ez sikerült is. Mint ahogy a német Commerzbank leányának szintúgy, amely mérlegfőösszegének bővülése csak kevéssel maradt el a KDB-étől.

Legalábbis összességében, négy bank mérlegfőösszege ugyanis csökkent. Közülük az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank közel 30 százalékos mínusza a már említett integráció eredménye, vagyis azé, hogy e hitelintézet lett a Takarék Csoport úgynevezett központi bankja, s a profiltisztítás eredményeként a Takarékbank Zrt. meg a Csoport univerzális bankja. Az MKB Bank mérlegfőösszegének közel 5 százalékos éves szintű mérséklődésének oka is speciális: e hitelintézet a 2015-ben megkezdett átstrukturálása miatt az Európai Bizottság felé tett vállalása eredményeként 2019 végéig “fékezett habzással” volt kénytelen működni .

A legnagyobb számszerű változás azonban a 2013 őszén indult takarékszövetkezeti integráció tavaly őszi lezárulása miatt következett be. A Pannon Takarék Bank beolvadt a Mohácsi Takarék Bankba, amelyekből — valamint a B3 Takarékból — létrejött az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank, amely aztán a Takarék Kereskedelmi Bankot is elnyelte.

A csak bankokra vonatkozó előző éves beszámolókat pedig május 31-éig kell mindenki számára elérhetővé tenni az Igazságügyi Minisztérium erre fenntartott oldalán. Ezek között már csak azért is érdemes szemezgetni, mert azok a konszolidált adatoktól akár jelentősen is eltérhetnek — attól függően természetesen, hogy kinek, mekkora a bankcsoportja. Csak érzékeltetésül: míg az OTP Bank mérlegfőösszege konszolidáltan története során tavaly először átlépte a 20 ezer milliárd forintos lélektani határt — köszönhetően annak, hogy további külföldi érdekeltségeket megszerezve immár tucatnyi országban tevékenykedik —, addig a nem konszolidált e mutatója csaknem a fele volt 2019 végén, 10 ezer milliárd.

