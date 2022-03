Nagyon sokba kerülne a Molnak, ha nem jönne orosz olaj

A nyersanyag-ellátás folyamatosan biztosított Magyarországon. A Molnak két feladata is van ezen a területen, az egyik a kőolajtermékek piacra juttatása, a másik pedig a nagynyomású földgáz-vezetékhálózat működtetése, mindkettő a mi felelősségünk. Persze a háborút mi is látjuk, nekünk is van B tervünk, hogy mi történik akkor, ha… – mondta Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a március 10-én tartott Kormányinfón. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a március 10-én tartott Kormányinfón. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Mol vezetője felidézte, hogy jelenleg a kőolaj nagy része a Barátság-vezetéken érkezik Százhalombattára, és ez még a KGST ellátási útvonala. A másik lehetséges útvonal történetéről pedig elmesélte, hogy Magyarország, Csehszlovákia és Jugoszlávia az első olajválság idején nem kapta meg a Szovjetunióból a szükséges olajmennyiséget, ezért hozzájárultak ahhoz, hogy megépítsék az Adria olajvezetéket. Ez az omisalji kikötőből vezet Magyarországra egy belgrádi leágazással, és Százhalombattáról megy tovább Prága felé. Az utóbbi időben a Mol fejlesztette ezt az útvonalat is, és ma már innen is el lehetne látni a Százhalombattán és a Pozsonyban lévő finomítókat.

Ami potenciálisan nehézséget jelent, hogy a százhalombattai finomító orosz kőolajra lett optimalizálva. Hernádi Zsolt elmondta, már tesztelték, és a nem Ural típusú kőolajból legfeljebb 35 százalék az, amit be tudnak dolgozni. A Mol vezetője jelezte, ha egyszer arról születik döntés, hogy megszűnik az orosz importlehetőség, azt nem lehet megtenni egyik napról a másikra, akkor két-négy év alatt rengeteg pénzt el kell költeni rá, és ennek a megtérülésére nincs esély.