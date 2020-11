Nagyot bukott, leszállítja a tőkét, és nevet is vált Mészáros Lőrincék rendezvényszervező cége

Nem minden Mészáros Lőrinc-féle cégnél garantált a töretlen sikerszéria. A felcsúti üzletember egy frissebbnek mondható vállalkozása például olyan veszteséges évet zárt tavaly, hogy a bukta rendezésének érdekében nagyon komoly tőkeleszállítás mellett döntöttek. És ennek a cégnek az életében nem is ez az egyetlen aktuális és látványos változás.

A szóban forgó cég a Flamingo 24 by Talentis Kft. nevű, konferencia és kereskedelmi bemutatók szervezésével, valamint pr- és reklámtevékenységgel foglalkozó társaság. Mint a neve is jelzi, a rendezvényszervező a Mészáros-féle Talentis Group Zrt.-hez tartozik, pontosabban a Talentis Group az egyedüli tulajdonosa (korábban egy Tóth Ferenc nevű felcsúti lakos is résztulajdonos volt, de ő idén januárban kiszállt). És mielőtt rátérnénk a veszteséges évre, jöjjön a másik jelentős változás: a hovatartozást még jobban aláhúzandó a céget egy szeptember 28-i döntéssel Talentis Event and Marketing Kft.-re, vagyis rövidebb verzióban TEAM Kft.-re keresztelték át.

A változtatásról az elektronikus cégközlönyben néhány napja megjelent közlemény tanúskodik, mely egyben azt is közli, hogy a társaság ugyanezen lendülettel a törzstőke leszállításáról is döntött. Ennek értelmében a - most már - TEAM Kft. bejegyzett tőkéje

40 millió forintról a minimálisan kötelező 3 millió forintra csökken.

A cégközlöny bejegyzésében le is írják, hogy a törzstőke leszállítását a társaság veszteségének rendezése miatt lépik meg, mert a saját tőke értéke a jegyzett tőke alá csökkent.

Maga a veszteség, mely a lépést kiváltotta, a Mészáros-birodalomban mozgó összegekhez képest nem túl jelentős, és végső soron még akkor sem kell, hogy meglepetést okozzon, ha a felcsúti sikerember áll mögötte. Általános jelenség, hogy a friss cégek első üzleti éve bukással végződik: be kell indítani a vállalkozást, ami olyan többletköltségekkel jár, melyek a cég már működő, bejáratott korában nem jelennek meg újra, és akkor már beindulhat a tényleges profittermelés.

A TEAM-et (még Flamingo néven) ugyan még 2018-ban hívták életre, de már október 17-én alapították, és november 14-én jegyezték be, így valódi első évének 2019-et tekinthetjük, hozzácsapva a megelőző év utolsó két és fél hónapját. A szabály persze szabály, a céges beszámolót attól még 2018-ra is le kellett adni, így aztán a tavalyival együtt már két adatsorunk van, melyeket össze lehet vetni. Ez alapján az mondható el, hogy a TEAM

egy üzleti év alatt 30 millió forintos nyereségből 68 milliós bukást csinált.

Pedig a nettó árbevételek közben nagyon kedvezően alakultak: a cég történetének első két és fél hónapjában 121 millió forint csörgedezett be a kasszába, majd tavaly, már a teljes évben 1,3 milliárd. A TEAM eszközei is jócskán bővültek, 318 millió forintnyiról 528 milliónyira. Ezzel együtt viszont a tartozásaik is nőttek, 245 millióról 513 millióra - ez mind rövid lejáratú kötelezettség. A cég saját tőkéje pedig 70 millióról 1,4 millióra csökkent. A költségek és ráfordítások összesen 88 millióról 1,5 milliárdra nőttek.

Más kiadások is nőttek. 2018-ban a TEAM még csak egy főt foglalkoztatott, tavaly azonban már 20 teljes munkaidős és egy részmunkaidős dolgozójuk volt. A bérköltség 2018-ban annak az egy dolgozónak két és fél hónapra 301 ezer forintra jött ki, tavaly a felduzzasztott csapat már 133 millió forintot keresett. A személyi jellegű egyéb kifizetések 58 ezerről 8,4 millióra nőttek, így a személyi jellegű ráfordítások 422 ezerről 169 millióra.

A TEAM Kft. egyik ügyvezetője egyébként a 2018-as kezdetektől egészen idén szeptember másodikáig Mészáros Lőrinc válófélben lévő felesége, Kelemen Beatrix volt. Az ő kilépése után Balogh Ernő maradt meg egyedüliként a cég élén.