Nagyot megy visszaküldhető flakonjaival a magyar tisztítószer-cég

A százhalombattai Háromfai Balázs még csak 28 éves, ám az egyik legizgalmasabb és legsikeresebb magyar cég, a Biobubi tulajdonosa. Fiatalkora óta a környezet megóvása és a vállalkozószellem hajtja, ennek jegyében a gimi után környezetbarát autókozmetikával kezdett foglalkozni, majd egy müzlicsomagoló kisüzemmel próbálkozott, s időközben kiforrott benne a gondolat: mi lenne, ha olyan környezetbarát takarítószereket kezdene árusítani, amelyeknek a csomagolóanyagát is a lehető legzöldebben kezelnék. A vásárlók visszaküldenék neki a flakonokat, ő pedig újratöltené őket, a rongálódott darabokat pedig egy feldolgozóban tennék újrahasználhatóvá, ami tovább csökkenti a környezetterhelést.

Fotó: Biobubi

Tisztítószerek és webshop, kitartással és diákhitellel

„Felmértük, hogy van-e bármekkora fizetőképes kereslet arra, hogy Érden és környékén az emberek visszaváltható palackba töltött, környezetbarát tisztítószert vegyenek. Több mint 50 megrendelés érkezett úgy, hogy a termékeket még le sem gyártották, ami szép eredmény, de eltörpül a mostani havi 5-6 ezres megrendelésszám mellett, amelyet már az egész ország területére szállítanak. A marketinggel elejétől fogva én foglalkozom, megtanultam kezelni néhány grafikai programot, és online hirdetéseket terveztem. Felvettem némi személyi kölcsönt, valamint a párom, aki most már a feleségem, a diákhitelét is beforgatta” – mondta el a Biobubi alapítója.

Országos lefedettség, és hatékony, de nem káros tisztítószerek

Eleinte kizárólag autóval szállították házhoz a hulladékmentes tisztítószereket, idővel átálltak a webshopra, és most már a termékek több mint 90 százalékát ott adják el. Az ablaktisztítótól a (fel)mosó- és mosogatószereken át a szappanokig a tisztítószerek széles skáláját kínálja a Biobubi. Az online rendelés a webshopban pofonegyszerű. A termékek a nagy fuvarozók segítségével jutnak el az ország minden szegletébe, és akár csomagolásmentes házhozszállítás is választható, mindamellett, hogy a futárokkal és a csomagautomatákkal is visszaküldhetőek a kiürült flakonok.

A Biobubi töretlenül növekszik a tisztítószerek piacán, köszönhetően hatékony termékeiknek, melyeknek valóságos rajongótábora van a közösségi médián. A környezetbarát termékek mellett a másik ütőkártyájuk egyértelműen a már említett visszaküldős rendszer. A kiürült flakonokat a vásárlók a Biobubi kontójára csomagküldőszolgálattal is visszajuttathatják a cégnek, amely a palackokat egy részét tisztítva újratölti, ami erre nem alkalmas, azt regranuláltatja, és újra használatba helyezi. A vásárlók ezáltal egy olyan tisztítószert kapnak, amelynek beltartalma célszerű használat esetén nem árt a környezetnek, továbbá a visszaküldött palackok is a zöld körforgásban maradnak, ami szintén a természetet óvja a felesleges csomagolóanyagoktól.

Ütőkártya a visszaküldős rendszer

Fotó: Biobubi

„Kompromisszummentes fenntarthatóság”

„A kulcsszó a kompromisszummentes fenntarthatóság. Emberek tömegei szívesen használnak környezetbarát terméket, ha ez nem jár fáradsággal, komolyabb anyagi ráfordítással. Akik a Biobubit választják, nem kell kompromisszumot vállalniuk. Elég összegyűjteni a falkonokat, amiket mi saját költségen elszállítunk – mondja Háromfai Balázs. Az is látszik, hogy vásárlóik zömében ökotudatosak, több mint 80 százalékuk visszaküldi a flakonokat, heti több száz kilónyi műanyagtól mentesítve ezzel a környezetet.

A Biobubi 2019-es induláskor összesített néhány milliós árbevétele ütemesen nő, 2024-ben már a 700 millió forintos forgalmat várnak. Ez azért is nagy szó, mert Háromfai Balázs családi garázscégből épített nagyot két társtulajdonosának segítségével, akik időközben csatlakoztak a csapathoz.

A biobubis ökotisztítószerekből több mint 35 ezer háztartás vásárolt már, tízből három ember visszatérő fogyasztó, ami a piaci szegmensben kiemelkedő aránynak számít. A cél egyértelmű, a környezetbarát tisztítószerek piacán a Biobubi szeretne az élre törni. Ennek érdekében folyamatosan bővítik a termékpalettát, és idővel külföldre is értékesítenének.