Nem bír magával a Lidl, tucatjával nyitna új boltokat Magyarországon

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a Lidl magyarországi beszállítóinak száma 10 év alatt 73 százalékkal, 487-re emelkedett, tőlük érkezik be az áruházlánc kínálatának a 61 százaléka.

Szlavikovics Zita arról is beszámolt, hogy az elmúlt öt évben a Lidl által megtermelt bruttó hozzáadott érték meghaladta az 1200 milliárd forintot.

A magyarországi üzleteket négy logisztikai központból látják el, és már letették az alapkövét az ötödik központnak is, amit Kiskunfélegyházán építenek, 50 milliárd forintból. Ez utóbbi logisztikai központ a tervek szerint 2026-ban nyílik meg – ismertette.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!