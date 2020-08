NER-es ügyvédsarj a hazai űrvállalkozás egyik szakmai befektetője

Lapunk is beszámolt arról a minapi bejelentésről, miszerint az állam és a magánszektor együttműködésével 2024-ben startol az első magyar kereskedelmi műhold. A menedzselésére létrehozott projekttársaság, a CarpathiaSat Magyar Űrtávközlési Zrt. fő, 51 százalékos tulajdonosa a 4iG Informatikai Nyrt., 44 százalékot birtokol az Antenna Hungária Zrt., míg 5 százalékot a New Space Industries Zrt.

Sárhegyi Zoltán. Fotó: Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda Sárhegyi Zoltán. Fotó: Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda

A három tulajdonosból az első kettőt nem kell bemutatni. A 4iG tavaly júliusban vált ki Mészáros Lőrinc cégbirodalmából, ám azt követően a nemzet gázszerelője két érdekeltségén – az Opus Global Nyrt.-n és a Konzum Magántőkealapon – keresztül még részvényes maradt, több mint 20 százalékos arányban. E paketteket azonban idén július elején megvásárolta Jászai Gellért, a 4iG vezérigazgatójának vagyonkezelő cége, a KZF Kft., 56,6 százalékra növelve ezzel az informatikai társaságban meglévő befolyását. Amely összesen így már 61,79 százalékos, miután a másik nagybefektetőnek tekinthető – a bejelentésköteles 5 százalékos küszöböt 0,19 százalékponttal meghaladó részesedés felett diszponáló – Manhattan Magántőkealap is Jászaihoz tartozik. Ezzel megszűnt a hosszú éveken át megvolt üzleti kapcsolat Jászai és Mészáros között.

A CarpathiaSat másik ismert tulajdonosa a száz százalékban állami tulajdonú Antenna Hungária (AH).

A 4iG-hez és az AH-hoz hasonlóan szakmai befektetőnek számít az új vállalkozás harmadik részvényese, a New Space Industries Zrt. is. Annak okán, hogy a 2019 áprilisában 5 millió forinttal alapított cég a tevékenységei közé a távközlés mellett a légi, űrjármű gyártását, továbbá repülőgép, űrhajó javítását és űrszállítást is felvette. Mint a tegnapi ügylet kapcsán kiadott közleményben írták, a New Space a „hazai és nemzetközi kapcsolataival, illetve know-how-jával támogatja a CarpathiaSat Zrt. küldetését”.

A céget ketten alapították: Sárhegyi István (aki a szavazati jogok több mint 50 százalékával rendelkezik) és a Space Oddity Kft., de gyakorlatilag a kettő egy és ugyanaz. A kft-t ugyanis a New Space-szel egyidőben, 2019 áprilisában ugyancsak Sárhegyi István hozta létre, 3 millió forintos törzstőkével.

Róla első ránézésre annyit lehet tudni, hogy ügyvéd, az ELTE jogász szakán végzett és speciális érdeklődési területe az űrjog. Emellett egy, a New Space és a Space Oddity megalapításával egyidőben született blogbejegyzés szerint részt vett az évente változó helyszínen megrendezett Nemzetközi Űr Egyetemen, ahol több mint 120 résztvevő hallgathatja az előadásokat olyanoktól, mint Buzz Aldrin amerikai űrhajós, aki 1969-ben részt vett az első holdraszálláson.

Egy kicsit mélyebbre ásva azonban más dolgok is kiderülnek. Mindenekelőtt az, hogy – nem vitatva Sárhegyi szakmai kvalitásait – abba, hogy a mostani bizniszbe bevették, közrejátszhatott a 27 éves Sárhegyi családi háttere. Szülei hozzá hasonlóan ugyancsak jogászok, a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda tagjai, de ami a történetünk szempontjából lényegesebb: több állami, illetve a Fideszhez közeli ügyletekben működtek közre. Mi több, az iroda névadója, Sárhegyi édesapja, Zoltán a Fidesz delegáltja a Nemzeti Választási Bizottságban.

A Sárhegyi-család csillaga a Fidesz 2010-es választási győzelme után kezdett felragyogni. Ennek néhány emlékezetes megjelenési formája:

Az államot a sukorói telekcsere körüli botrányban képviselte a Sárhegyi és Társa Ügyvédi iroda, amelyért cserébe a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Irodával együtt csaknem 2 milliárd forint díjazásban részesültek.

Sárhegyi István szüleinek (Zoltánnak és az édesanyának, Bártfai Beatrixnek) a közös cége, a Z. I. B. Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2011-2012-re pedig 3 milliárd forintos keretszerződést kötött az állami út- és vasútépítéseket menedzselő NIF Zrt.-vel.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára (melyet 2012. június 1-jéig Fellegi Tamás, azt követően a 2014-es választásokig Németh Lászlóné irányított) 2012-ben több jogi feladatot láttak el Sárhegyiék. Egyebek mellett a kaszinókoncessziós szerződéseket készítették elő közel 50 millió forintért. Ugyancsak 2012-ben pedig 120 millióért a GSM-R mobil kommunikációs projekt szerződéseit szövegezték meg és adtak jogi tanácsot a NISZ Zrt.-nek.

A Sárhegyi és Társai az állami tulajdonú Eximbanknak is több megbízást teljesített 2014-től. Egyebek mellett képviselte a bankot a Lánchíd Palota kapcsán elindult perben.

Egy 2015-ös megbízásért pedig 96 millió forintot utalt ki számukra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

2018 októberében a MÁV Zrt.-vel írt alá egy 160 millió forintos keretszerződést a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda. Ennek fejében a Rákosrendezői pályaudvaron a vasútüzemhez nem szükséges ingatlanok hasznosítását előkészítő komplex jogi tevékenységet láttak el.

Nyomhatott a latba, hogy Sárhegyi István édesanyja, Bártfai Beatrix rendkívül jó kapcsolatot ápol Győri Tiborral, aki a NER alapemberének számít. Az ő felkérésére előbb a 2016. február 5-ei G-nap előtt Bártfai Simicska Lajosnak, utána pedig Habony Árpádnak segédkezett abban, hogy minél nagyobbra növekedjék a kormányzati médiabirodalom. Habony és Győri a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodát bízta meg a Modern Media Group Kft. megalapítására, mely cég később a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnál landolt.

Bártfai és Győri jó kapcsolatára utal az is, hogy Győri fia, András jelenleg is a Sárhegyi és Társa Ügyvédi Irodában dolgozik.

Ennél nyilvánvalóbb fideszes kapcsolódások is vannak azonban. A Sárhegyi-család üzleti vállalkozásai – köztük az ügyvédi iroda és a New Space – ugyanarra a budapesti, II. kerületi címen vannak bejegyezve, mint a Fidesz pártalapítványa. Nem véletlenül: a Szövetség a Magyar Ifjúságért Alapítvány hétfős kuratóriumának egyik tagja a New Space-alapító Sárhegyi István, további két tagja pedig a Sárhegyi Ügyvédi Irodában dolgozik: Rábely Balázs és M. Nagy Gergő. Közülük Rábely személye az érdekesebb, ő ugyanis Bártfai Beatrix előző házasságából született fia. Így nem csoda, hogy 2018-ban a Sárhegyi és Társa Ügyvédi Iroda is támogatta anyagilag.

Mindezek fényében pedig az tűnik érthetőnek, hogy egy olyan vállalkozásba, mint az első magyar műhold pályára állítása, miért vették be a NER-hez tartozó 4iG, az állami Antenna Hungária mellett az abszolút megbízhatónak számító Sárhegyi-család egyik tagját. Aki ráadásul az űrtematika iránt érdeklődik, s mondani sem kell, hogy Star Wars-rajongó – igaz, ezzel legalább nincs egyedül.