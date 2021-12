Odacsap a kormány a Lidlnek és a Tescónak, de ki jár jól?

2020 áprilisának végén a koronavírus-járvány első hullámának legaggasztóbb napjaiban derültek ki a pandémia okozta gazdasági válságot ellensúlyozandó kiskereskedelmi adó részletei. Azok már akkor is kellemetlenül érintették a szektort, az üzletláncok ráadásul nem is számíthattak arra, hogy a jogszabály alól ki tudnak bújni, hiszen a korábbi hasonló szektoriális adó kapcsán sem tett lépéseket az Európai Bíróság, hiába fordultak az intézményhez az érintettek.

A szabály egyértelműen a nagy láncokra „lett kitalálva”, hiszen a kisebb vállalatoknak alacsony adókulcsot állapítottak meg, míg a százmilliárd forint feletti árbevételt elérő cégeknél a különadó mértéke a nettó árbevétel 2,5 százaléka. Már akkor felhördülést keltett az érintettek körében, hogy a kormány előzetesen azt kommunikálta, hogy a vészhelyzetre hivatkozva vezeti be az adót, a törvénytervezetben erről már nem volt szó. Nem véletlenül tartottak az érintettek attól, hogy az elvileg átmeneti rendelkezés esetleg a veszélyhelyzet lezárása után is megmarad. Ez továbbra is nyitott kérdés, hiszen a kormány a járvány apropóján folyamatosan meghosszabbítja a vészhelyzetet.

A hétfőn este megjelent törvénytervezet ezt a szabályt módosítja, ennek egyik fontos eleme, hogy a százmilliárd forintnál nagyobb árbevételt elérő társaságok adókulcsát 2,7 százalékra emeli. Emellett van egy érdekes kitétel is a tervezetben, amelyet a jogszabály értelmében az élelmiszerhulladék-képződés megelőzése és a rászorulók részére történő élelmiszer-elosztás fokozása érdekében hoznának.