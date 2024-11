Orbán Viktor már túl van Parragh Lászlón – máris kapott egy újabb akciótervet

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Az akcióterv jól láthatóan nemcsak a vállalkozói környezetre, hanem a magyar GDP alakulására is pozitív hatást tud gyakorolni. A kormányfő és a kamara elnöke megállapodott abban, hogy a hazai vállalkozások érdekében a közös munkát jobban összehangolják, az érintett miniszterek elemzési kapacitásokat ajánlanak fel a kamara részére. Nagy Elek, az MKIK elnöke vállalta, hogy valamennyi fontos téma mentén megkezdődik a kormányzattal való összehangolt együttműködés, melyről a miniszterelnököt rendszeresen tájékoztatni fogja – ismertette Havasi Bertalan az MTI tájékoztatása szerint.

Az MKIK a magyar vállalkozói közösség legfontosabb érdekképviseleti szerve, amely a vállalkozók hatékonyabb működése érdekében, velük konzultálva és a nemzetközi gyakorlatokat adaptálva javaslatokat terjeszt a kormányzat elé. A miniszterelnök megerősítette, hogy a kormányzat legfontosabb partnere a gazdaságban továbbra is a kamara – tette hozzá.

Parragh László sorra veszíti el pozíciót: az MKIK elnöki tisztjéek elvesztése után a Széchenyi Kártyát kiadó társaságnál is leváltották.

Kapcsolódó cikk Új korszak kezdődött, Parragh Lászlót kiradírozzák: újabb pozíciót veszített Parragh László sorra veszíti el pozíciót: az MKIK elnöki tisztjéek elvesztése után a Széchenyi Kártyát kiadó társaságnál is leváltották.

Ahogy arról az Mfor.hu is beszámolt, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara október 30-án tartott tisztújító küldöttgyűlése Nagy Eleket választotta a szervezet új elnökévé, leváltva Parragh Lászlót, aki 25 év után távozott a kamara éléről. Nincs egy hónapja, hogy Parragh még Orbán Viktornál járt: a miniszterelnökkel az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv intézkedéseiről egyeztettek – mostanra azonban nem csak az MKIK éléről váltották le, hanem a KAVOSZ igazgatóságának elnöki címét is elveszítette.

