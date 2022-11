Óriási üzlet a focimezek gyártása – Divattudósítás a pálya széléről

Az alapanyag-fejlesztők és gyártók, a tervezők, a nagy sportszer márkák tulajdonosai, a futballcsapatok, valamint a nemzeti szövetségek és a szponzorok tárgyalásai során születik meg a legújabb dizájn, amely sokszáz milliárdos üzletet generál. Hiszen nemcsak a foci vb-t, de minden sportközvetítést szerte a világon milliók néznek egyszerre, annál erősebb hirdetési felület, mint egy játékos teste, talán nem is létezik.

A technológiai újdonságok aztán percek alatt elterjednek, a kicsik elkezdik másolni a nagyok színvilágát, az új ötleteket, motívumokat.

Az alsónadrágtól a zokniig

Ráadásul újabban szinte mindenhová sportos holmikban – főleg cipőkben – járnak az emberek, a születésnapi buliktól a munkahelyekig. Egy-egy márka igyekszik minél többfajta felső és alsóruházati cikket, kelléket, a hátizsáktól a zokniig, a cipőtől az alsónadrágig piacra dobni. Azoknak a kedvéért is, akik egyáltalán nem sportolnak, de szeretnék, ha az imázsukat fiatalítaná a brand.

A szettek megállíthatatlanul bővülnek. A sportruházat lett a leginkább virágzó része a divatiparnak, ráadásul konstans része, kevésbé hullámzó kereslettel.

Hovatartozást is jelez a mez. Gólt ünnepel a dán válogatott. (Korábbi felvétel). Fotó: MTI/EPA/Mads Claus Rasmussen

Hogy is kezdődött? A vb első napján adott éppen az egyik csatorna egy 1937-ben forgatott, fekete-fehér magyar játékfilmet, amelyet nézve megtudhattuk, milyen mezt is viseltek akkor a focisták. Egyszerű, széles csíkos, illetve egyszínű trikót, hogy meg lehessen őket különböztetni, és persze pamutot, hiszen a műszál még nem volt feltalálva.

A rendező, Vaszary János egyébként igen merésznek számított a maga korában, hiszen szerepel a filmben egy női vitorláscsapat is, melynek hölgytagjai az akkori fogalmak szerint igencsak pikáns dresszekben küzdöttek a széllel.

A sikeres mez borsos megrendeléseket hozhat

A nemzetközi meccseken lassan már megjelenik a címer, bár nem túl feltűnő formában.

Ahogy növekedett a rádió, majd a tévé szerepe, úgy vált egyre fontosabbá, hogy megkülönböztethetők legyenek a játékosok, a „szpíker”, a riporter kedvéért is, feltűntek tehát a mezeken a számok, a nevek.

Rég elmúltak már azok az idők, amikor egy focimez csupán egy csapat identitásának kifejezőeszközeként, és a sporthoz használatos kiegészítőjeként funkcionált - olvasom az egyik szaklapban. A 2018-as foci vébé például egyfajta csúcsot állított fel a maga korában, „hiszen a Nike a nigériai nemzeti csapat mezével ért el rekordfoglalást.” Az afrikai ország válogatottjának a vb-k történetében többször volt már különleges, a szokásostól eltérő meze.

Akkor épp a geometriai mintás volt a menő. Az utóbbi években egyre bátrabb, különlegesebb színű és mintájú darabokkal rukkolnak elő a tervezők. Persze a csúcstechnikát képviselő alapanyag is fontos: könnyű legyen, kényelmes, légáteresztő. Más sportok esetében akár a versenyző helyezését is segítheti egy ruhadarab a nagyobb teljesítmény elérésében, lásd az úszókat, akiknek anno betiltották egy bizonyos kelméből összeállított dressz viselését.

Mást otthon és mást idegenben

A mezeken többnyire az adott ország zászlói színei köszönnek vissza, más a helyzet persze, ha házi bajnokságról van szó. Teljesen más öltözéket viselnek a focisták a nemzetközi meccseken, illetve, kiemelten, a vb-n.

Az új mezek ismertetése, leírása olyan, mintha a francia divatházak tudósításait böngésznénk, csak még izgalmasabb, hiszen olykor kulturális, történelmi emlékekre is utal.

A lenti beszámoló még nem a katari vb-t elemzi:

„Visszafogott, mégis formabontóbb mintázat és a mályva árnyalat kellemes kombinációja: az adidas szép munkát végzett a Real Madrid új third kitjén. A Juve idegenbeli meze elegáns sötétkék színnel hódít, és az ikonikus három csíkot is megtaláljuk rajta, egyéb, az ujjon és a háton megtalálható szürkés díszítésekkel egyetemben. .. A Manchester City friss idegenbeli szettjéért a Puma felel, a bronz-fekete szín pedig eléggé működik, remélhetőleg élesben is sikert hoz majd a csapatnak. A Manchester City idegenbelije után érdemes vetnünk egy pillantást a csapat izgalmasabb, egy csipetnyi történelmet és kultúrát is egybesűrítő third kitjére, mely a bandanákon is gyakran látott, kasmír mintázattal van felturbózva. A mintát a ’60-as években a manchesteri fiatalok tették magukévá, és zenei körökben is elterjedt, az úgynevezett “Brit Pop” szcénát speciel ezzel azonosították egészen a ’90-es évekig.”

Óra és jéghegy a mellkason

„A Nike-tól köztudottan nem áll messze a fenntartható divat, és ezt a Barca új, Tech In Color szlogennel érkező third kitjével is bizonyítják, ami 100 százalékban újrahasznosított poliészterből készült, és a maga pinkségével egy kis színt hoz a pályára, nem mellesleg vintage farmerrel és dzsekivel kombinálva divatcikként is megállja a helyét.”

Ne feledjük el ugyanis, hogy legalább akkora üzlet a női focisták öltöztetése, mint a férfiaké – számukra a kissé lágyabb formák, árnyalatok is nyerők lehetnek.

Az sem ritka, hogy a mezen utalást láthatunk az adott ország valamely nevezetességére. A cseh labdarúgás egyik legismertebb és legsikeresebb csapata, az SK Slavia Praha a Pumával való társulásában egy piros-fehér mezt hozott, mégpedig olyat, amit hazai pályán viselnek.

A mez közepén a Prága szívében található, Orloj óramű látható, a klub ezzel tiszteleg a főváros előtt.

A norvégoknál többször megesett, hogy jéghegyekből merített inspirációt a tervező.

Az is megesett, hogy az adidas és a Human Race összeálltak, és megalkották a tökéletes mezeket, - persze nem egyformákat - több csapat, a Real Madrid, a Bayern München, a Juventus, az Arsenal és a Manchester United számára. A színpalettán kéket, sárgát, pasztell pinket, szürkésfeketét és pirosat is látni.

Része a hagyománynak, felrúgni veszélyes?

Előfordul, hogy a szurkolók felhördülnek egy-egy érthetetlen újítás miatt. Megesett ez egy hazai angol bajnoki mérkőzésen is. A Premier League harmadik fordulójában a Watford hazai pályán kikapott a sokkal erősebb Arsenaltól. Nem az eredmény, vagy valamelyik játékos viselkedése, még csak nem is bírói ítéletek miatt értetlenkedett sok szurkoló és a sajtó: a zúgolódás oka az Arsenal meze volt. Pontosabban annak színei – tudósít az esetről a rangado.24. hu.

Az immár bevettnek mondható nemzetközi szokás szerint a hazai csapat hagyományos, első számú mezében lépett pályára, ami a Watford esetében sárga-fekete volt. Így az Arsenal nyugodtan használhatta volna ugyancsak első számú, évszázados hagyományú mezét, a piros-fehéret.

Ám nem így tettek, hanem a harmadik számú felszerelésükben léptek pályára, ami tetőtől talpig sötétszürke, neonzöld díszítéssel. Sokan vitatkoztak azon, miért nem a megszokott mezben játszottak, végül abban állapodtak meg, hogy bizonyára a klubbal szerződött sportszergyártó cégóriás tehet róla, hiszen mindegyik szettet meg kell mutatnia.

Hovatartozást jelez

A brit konzervativizmus nem először hallatja a hangját: az egyik ismert angol szakíró, Michael Cox külön cikket szentelt a témának az espn.co.uk portálon. A felesleges új színösszeállítások szerinte sértik a klubok hagyományait.

„Az egyik legromantikusabb dolog a fociban a színek közötti kontraszt, legyen szó a lelátóról, a pályák körüli kocsmákról vagy a Wembley előtt sétáló tömegről a kupadöntő napján” – írja a szerző, hozzátéve, olykor az egész országot átutazzák a szurkolók, klubjaik színeit viselve, hogy tudatosan hirdessék, hová tartoznak.

Ezek után csalódást okoz nekik, ha a pályán valami teljesen másmilyen színben jelennek meg a rajongott kedvencek.

Cox szerint a német Borussia Dortmund a mindig használt sárga-fekete branddel, az egyik „legmenőbb” európai klub, igazi márka lett, amihez hozzátartozik, hogy soha nem hajlandók más színösszeállításban pályára lépni, mint a hagyományos sárga-feketében.

Fontos, hogy a hagyományok testesüljenek meg a színekben, ahogy a csapatokhoz tartozó nevekben és városokban is. - Egy klub leválthatja a menedzserét, a játékosait, néha a stadionját is, de ha a nevét, a színét és a városát akarja megváltoztatni, minden szurkoló fellázad – figyelmeztet az angol újságíró. Sőt, odáig megy, hogy bizonyos esetekben a játékvezetőnek nem lenne szabad engednie egyes „furcsán öltözött” csapatok pályára lépését.

Nemcsak sportkellék, hanem divatcikk

Az effajta, hagyományokhoz való ragaszkodás persze ellentmond a gyorsan változó divatnak, meg az üzletnek is, hiszen ahogy egy cikkben a sztár stylist fogalmazott, minél több fajta mezt talál ki és hoz forgalomba egy klub az adott évben, annál többet tud eladni, mert a szurkolók nemcsak egyet vesznek meg, hanem az összest.

Nem szabad elfeledni, hogy egy futballmez divatcikk, nemcsak sportolók vásárolják, és hogy ezek az öltözékek színben, mintában, fazonban többnyire követik az általános divattrendeket.

Természetesen a legfrissebb márkás termékek drágák, de a régiek sem olcsók, ha neves futballista viselte azt, mondjuk valamelyik vb-n. A labdazsonglőrök, kedvelt csapatok mezének gyűjtése fociőrült tinédzser fiúk ezreinek volt régen a hobbija. Sokáig gyűjtötték rá a zsebpénzt és szinte bármit bevállaltak volna egy eredeti Milan-mezért. - Tizenkét évesen nem vágytunk jobban semmi másra, mint egy eredeti mezre – vallja be a neten az egyik ma már felnőtt futballrajongó.

A legendák tovább élnek

Ma is élénk forgalma van az olyan üzleteknek, ahol régi, eredeti focimezeket árulnak, - sok-sok pénzért, akár legendás futballzseniktől is (erről bővebben a www.vintagefootballshirts.comon tájékozódhatunk), de rengeteg más, használt sportruházati holmi vár gazdára a legkülönfélébb online piactereken is.

Olyan ez, mintha az imádott Oscar-díjas filmsztár felsőjét (rosszabb esetben annak mását) őriznénk a szekrényünkben, és büszkén mutogatnánk meg a barátnőinknek.