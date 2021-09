Óriási vasúti munkát nyert Mészáros Lőrinc cége, közel 338 milliárdért

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd nyerte meg a Déli Körvasút legnagyobb kivitelezési pályázatát, nettó 337 milliárd 904 millió forintos ajánlatával, írja a 24.hu.

A lap szerint Mészáros az öccse, Mészáros János cégét, a Híd-Tám Kft.-t is bevette a munkába alvállalkozóként, valamint az egykori Simicska-birodalom ékkövét, a Közgép Zrt.-t is, mely egy ideje már szintén Mészárosékhoz tartozik. Ugyancsak alvállalkozóként segít majd be a szintén Mészáros-érdekeltség V-Híd Vagyonkezelő. Mellettük ugyanilyen szerepben segíti a munkát az Apáthy Endre érdekeltségében lévő, legutóbb a Lánchíd felújításával reflektorfénybe került A-Híd Zrt. és a MÁV-leányvállalat MÁV FKG Kft. is.

A kivitelezéshez keretében Kelenföld és Ferencváros állomások között harmadik (illetve egyes helyeken negyedik) vágányt építenek, a meglévő vágányokat pedig felújítják.

A Közvágóhídnál és Újbudán Nádorkert néven új megállóhelyek épülnek, zajvédő-falakat húznak fel. Csaknem 13 kilométer új vágányt és 16 új vasúti kitérőt kiviteleznek, 6 új vasúti hídrendszert építenek ki: a Gubacsi út felett, a Soroksári út felett, a Budafoki út felett, a Szerémi út felett, a Fehérvári út felett és a Bartók Béla út felett. Mészárosék készítik el a kiviteli terveket és az ő dolguk lesz az engedélyeztetési eljárások kezelése is. A kivitelezés záró dátumaként 2027. december 31-et jelölték meg.

