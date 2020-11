Parragh László az Mfor-nak: az államnak át kell vállalnia a vendéglátóhelyek bérköltségének 80 százalékát

Vasárnap Orbán Viktor miniszterelnök az irodájában fogadta Parragh Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - frissen újraválasztott - elnökét, aki - mint lapunknak fogalmazott - a gazdaság működőképességének fenntartása és a vállalatok terheinek enyhítése érdekében egyebek mellett azt javasolta a kormányfőnek, hogy egy évre függesszék fel az iparűzési adót, amit a vállalkozások fizetnek a helyhatóságoknak - derült ki az RTL Klub Híradójából.

Lapunk munkatársának sikerült vasárnap este utolérnie Parragh Lászlót, aki megerősítette, hogy a kormányfő asztalára tett javaslatcsomagjuk része az iparűzési adó felfüggesztése 2021-ben. Az elnök hozzátette: tisztában van azzal, hogy ez a javaslat érzékenyen érinti az önkormányzatokat, de más lehetőséget jelenleg nem lát arra, hogy a vállalkozások számára fenntartható legyen a működés a járvány előttünk álló, talán legnehezebb időszakában. Parragh László biztos benne, hogy a következő időszakban még durvább lesz a járvány lefutása - elég a külföldi példákat figyelembe venni -, ezért minden gazdasági eszközt meg kell szerinte ragadni, és ebben minden gazdasági szereplőnek, beleértve az önkormányzatokat is, ki kell vennie a részét, hogy a vállalkozások át tudják vészelni ezt az időszakot.

Kérdésünkre, hogy az önkormányzatok már így is elég kivéreztetettek - például a gépjárműadó eddig rájuk jutó részével sem rendelkeznek, amit a fővárosi kerületi önkormányzatoknál tetéz az ingyenes parkolás ismételt bevezetése, a Budapesti Önkormányzat esetében pedig a szolidaritási hozzájárulás emelése -, s mostanra lényegében az iparűzési adó maradt az egyetlen érdemi forrásuk, Parragh László ismételten jelezte, hogy kemény kritikákra számít, de Budapest esetében éppenséggel úgy látja, hogy lenne helye a takarékossági intézkedéseknek.

"Nem értem például, hogy miért van szükség öt főpolgármester-helyettesre?" - tette fel a viszontkérdést kérdésünkre. Mint mondta, ő vállalkozóként is ilyen helyzetben mindig házon belül kereste először a költségcsökkentési lehetőségeket. Ismételt felvetésünkre, hogy az önkormányzatok jelzése szerint ebben már elértek a falig, azt mondta, hogy a vállalkozásoknak a túlélés érdekében nagyon nagy szükségük van minden forintra, és az önkormányzatoknak is ki kell venniük a részüket a járvány miatt a közös tehervállalásból. (Arról, hogy mindez hogyan fest a fővárosi önkormányzat szemszögéből, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettessel készült interjúnkat érdemes elolvasni.)

A csomag része továbbá a társasági adó - jelenleg 9 százalékos - kulcsának 5 százalékra csökkentése, szintén egy évre, 2021-re. Az MKIK vezetője szerint bár az idő sürget, hamarabb nem lehet bevezetni ezt az intézkedést (sem az iparűzési adó csökkentését), mert 2020-ra már javarészt megtörténtek az erre az évre esedékes adófizetések.

Ezeken túl a javaslatcsomag egy eddig nem ismert eleméről is beszélt lapunknak. Mint mondta, a járványhelyzet nagyon abba az irányba tart, hogy muszáj lesz bezárni a vendéglátóhelyeket, szálláshelyeket. Ebben az esetben viszont nem lehet magukra hagyni a működtetőket - nem beszélve arról, hogy a magyar gazdaság egyik húzóágazatáról van szó - ezért azt javasolják, hogy az állam vállalja át a vendéglátóhelyek, szálláshelyek bérköltségeinek 80 százalékát. Hasonló elven pedig a szálláshely-foglalások visszatérítésénél is állami részvételt javasolnak. Így is nagy kérdés, hogy mennyien tudnak majd talpon maradni a következő időszakban. (A bérkiegészítésre, átvállalásra már volt példa tavasszal, de akkor mások voltak az arányok, és a megcélzott kör is tágabb volt.)





Megkérdeztük az elnöktől, hogy milyen volt a miniszterelnök fogadtatása a javaslatokra (melyek között továbbiak is szerepeltek, de azokról egyelőre nem kívánt beszámolni) a találkozón, ahol kettejükön kívül részt vett még Rogán Antal, a kormányzati kommunikációért felelős miniszterelnöki kabinetfőnök, valamint a kormányfő tanácsadója, Nagy Márton, aki korábban a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt. Parragh László erről nem akart részleteket elárulni, de érzékeltette, hogy nem volt elutasító Orbán Viktor hozzáállása a javaslatokhoz, amelyek részleteit a kamarai hálózat bevonásával rövid időn belül kidolgozzák.