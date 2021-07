Pécelen alapított céget Nikola Gruevszki, akinek a szökését a magyar kormány segíthette

Céget alapított Pécelen a volt macedón miniszterelnök, aki Magyarországra menekült a börtön elől, írja a 24.hu. Nikola Gruevszki korrupciós és lehallgatási vádak elől menekülve kért és kapott menedékjogot nálunk még 2018-ban. Mint ismert, menekülését a gyanú szerint a magyar kormány diplomataautója segítette.

Gruevszki magyarországi ténykedéséről eddig hivatalosan csak annyit lehetett tudni, hogy Szijjártó Péter külügyminiszternek ad tanácsokat a Nyugat-Balkánt érintő ügyekben. Most már az is tudható, hogy július 15-én bejegyezték cégét, az I.C.I.C. Kft.-t péceli székhellyel. A társaság ügyvezetője és tulajdonosa is Gruevszki.

A 24.hu azt írja, az I.C.I.C. Kft. főtevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, de a listában sok más is szerepel a porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelemtől a vagyonkezelésen keresztül a konferenciaszervezésig. Miközben úgy tudni, Gruevszki Magyarországon él, tartózkodási helyeként egy skopjei címet adott meg, kézbesítési megbízottnak pedig Hornyik Katalin belvárosi ügyvédet jegyezték be a cégiratokba.

(24.hu)