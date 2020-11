Pokolian nehéz év vár a vállalatokra 2021-ben

A gazdálkodási környezet komoly próbatétel elé állítja a cégeket, ezzel együtt meglepő, hogy milyen alacsony arányban - 9 százalék - gondolják azt, 2021-ben képesek lesznek növekedni. Pedig a járvány okozta gazdasági válság lefutása jövőre már növekedést vetít előre. A Pénzügyminisztérium idén 6-6,5 százalék körüli visszaeséssel számol, jövőre pedig 3,5-4 százalékos bővülésre. Csakhogy látni kell, hogy ennek alapvetően a bázishatás lesz a motorja: olyan alacsony lesz idén a GDP, hogy onnan egy mérsékeltebb emelkedés is jelentősnek tűnik. Ezzel együtt figyelmeztető, hogy a cégek milyen pesszimistán állnak hozzá a 2021-es évhez.

A cégek több mint felének idén kevesebb lesz az árbevétele, mint 2019-ben. Szintén a vállalatok közel 50 százaléka csak lassú javulást tapasztal a piacon, és 30 százalék azon cégek aránya, amelyek bizonytalan helyzetük miatt a túléléshez külső segítségre szorulnának. Mindössze 20 százalékuk nyilatkozott kedvező piaci körülményekről és arról, hogy növekedni tudott 2020-ban is.

