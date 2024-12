Rafinált elbocsátásoktól félnek a dolgozók — nesze neked sikerágazat

Egy másik munkáltatói eszköz, hogy olyan szigorúan tartatják be a működési szabályzatot, ami korábban, a munkaerőhiányos időszakban elképzelhetetlen volt.

Leépítést tervez az Audi is, akárcsak anyavállalata a Volkswagen és a hírek alapján nem lehet kizárni, hogy ez az autógyártó külföldi cégeit is érinti majd.

„Kívülről nem látszik, de az egész hazai járműiparban elterjedt már az a hír, miszerint a vállalatok töredék időben termelnek, jellemzően 30–40 százalékos kapacitással működnek. A hétvégi termelésről le is álltak az üzemek, túlórák pedig csak bizonyos területen vannak” – mondta a lapnak László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke.

Az európai autóipar válsága miatt azonban a magyarországi multik hivatalosan is megkezdhetik a létszámok megvágását a Vasas Szakszervezeti Szövetség szerint — írja a 24.hu.

