Rekordévet zártak a közbeszerzéseken Mészáros Lőrinc cégei

Hála a Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítésére szóló megbízás elnyerésének, 2019-ben jóval nagyobb értékű állami megrendeléshez jutottak, mint a 2010-et követő évek bármelyikében. Az Opus Globalból kivált, ám részben továbbra is a cégcsoport tulajdonában maradt 4iG pedig az informatikai közbeszerzési piacon vetette meg a lábát látványosan.

Kiugró éve volt a 2019-es Mészáros Lőrincnek és Jászai Gellértnek. Előbbi Opus Global-csoporthoz tartozó cégei és az utóbbi fő tulajdonában lévő 4iG Informatikai Nyrt. együttesen két tucatnyi állami megrendelést nyert el a múlt évben kiírt közbeszerzési tendereken. Lássuk a részleteket a két cégre lebontva.

Opus Global

Jelentős nap volt 2019. június 12-e az Opus Global Nyrt. életében. Mészáros Lőrinc cégbirodalmának központja alig négy óra leforgása alatt két jelentős értékű közbeszerzési megbízás elnyeréséről tájékoztatta a befektetőket a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Közülük a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának teljes körű tervezésére és kivitelezésére szóló nemcsak a tavalyi év, hanem a Mészáros-cégek eddigi közbeszerzési pályafutásának messze legnagyobb zsákmánya. A beruházás összértéke ugyanis 2,078 milliárd dollár, ami mai árfolyamon több mint 610 milliárd forint.

Igaz, ennek „csak” a fele illeti meg Magyarország leggazdagabb emberének cégcsoportját, lévén, hogy a Varga Mihály pénzügyminiszter november végi közlése szerint az idén, a kínai Eximbank finanszírozásával elinduló munkálatokat végző, közös irányítású magyar-kínai konzorciumban az Opus Global közvetett, 51 százalékos tulajdonában lévő RM International Zrt. felerészben vesz részt.

Már ezzel az egy közbeszerzési megbízással éves rekordot döntött a Mészáros-cégbirodalom, hiszen 2016-ban 225 milliárd, 2017-ben 299 milliárd, míg 2018-ban 265 milliárd forint értékű állami – zömében európai uniós támogatású – megrendelést nyert el. Emellett azonban 2019-ben további 115 milliárd forint értékű nyertes ajánlat alanyai között találhatók a Mészáros-cégek, kizárólagosan vagy másokkal társulva – derül ki a nyilvánosan elérhető közzétételekből –, ami 400 milliárd fölé vitte a 2019-es összeredményt. Csak viszonyításként: Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság főtitkára nyilatkozata szerint 2019 első felében összesen 2306 építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás valósult meg, közel ezermilliárd forintos értékben.

A „tiszta”, azaz a Mészáros Lőrinc cégeire 2010 szeptemberétől 2019 novemberéig közvetlenül – azaz a konzorciumokban való indulásokból rá eső – összeget a hvg.hu közel 800 milliárd forintra tette. Ha viszont a Mészárossal szoros üzleti kapcsolatban álló tiszakécskei vállalkozó, Szíjj László cégeit is idevesszük, akkor ketten együtt csaknem 2100 milliárd forint közbeszerzést nyertek el.

Visszatérve 2019. június 12-ére, a másik, a szegedi gázvezetékek építésére felesben elnyert 22 milliárd forint értékű megbízás egyúttal a Mészáros-cégbirodalom második legértékesebb tavalyi szerzeménye.

A legtöbb állami megrendelést tavaly messze a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kapta. Elsősorban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft.-től és az NKM Nemzeti Közművek Zrt.-től, de jutott megbízás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től, az MVM Paksi Atomerőműtől és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-től is.

4iG

Közbeszerzési ragadozó – írtuk a 4iG Nyrt.-ről tavaly július végén. Annak kapcsán, hogy az Opus Global-csoportból kivált informatikai cég a T-Systemssel közösen 11,15 milliárd forintos megbízáshoz jutott a MÁV és a Volán-társaságok e-jegy rendszerének kiépítésére. Mint később kiderült, ez volt 2019-ben a legnagyobb fogása a cégnek. Amelynek fő tulajdonosa és elnök-vezérigazgatója az a Jászai Gellért, aki éveken át Mészáros Lőrinccel szoros üzleti és – emellett mondhatni, baráti – kapcsolatot ápolt, a 4iG eltávolodása kapcsán azonban a piacon gyorsan elterjedt a hír, hogy ez a viszony megromlott. Amit aztán a felek egy látványos nyilvános kávézással tartottak szükségesnek cáfolni. Ezt látszik megerősíteni, hogy a 4iG csak az Opus Global konszolidációs köréből került ki, ám a Mészáros Lőrinc által irányított cégnek még mindig van közel egytizedes részesedése az informatikai társaságban.

Karácsony előtt alig két héttel aztán bombaként robbant, hogy a T-Systemssel még július elején nyilvánosan is kilátásba helyezett frigy mégsem valósul meg. Ahogy azt megírtuk, nem az árban nem tudtak a felek megegyezni, hanem a négy hónapig tartó átvilágítás alatt olyan változások állhattak be, amelyek hatására az aláírás előtt közvetlenül álltak el a felek az év üzletének kikiáltott deal-től. Ez azonban korántsem jelenti a 4iG és a T-Systems közötti üzleti kapcsolat beszüntetését, közös bejelentésük szerint ugyanis konzorciumi partnerként a jövőben is együtt indulnának az állami közbeszerzési tendereken.

Amelyeken a 4iG önállósodása okán csak 2019-ben tehetett le a névjegyét, ám ez a számok alapján meglehetősen jól sikerült neki. A nyilvánosan elérhető információk alapján tavaly több mint 45 milliárd forint értékű olyan közbeszerzési végeredmény született, amelynek nyertese önállóan vagy konzorciumi partnerként az informatikai cég. Ajánlatkérői palettája pedig színesebb volt, mint az Opus Globalé.