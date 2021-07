Rekordmértékű, több mint 32 milliárd forintos lehet az iváncsán épülő akkumulátorgyár állami támogatása

Januárban jelentette be Szijjártó Péter, hogy Iváncsán is üzemet létesít az SK Innovation dél-koreai akkumulátorgyártó. A külügyminiszter arról beszélt, hogy a beruházás értéke kb. 680 milliárd forint, és arról is, hogy ebbe az állam akkora támogatással száll be, hogy minden bizonnyal ez lesz a magyar beruházás-ösztönzés történetének legnagyobb egyszeri beruházási támogatása. Konkrét összeget nem mondott.

A 24.hu most kiszúrta a német Electrive.net nevű szaklap cikkét, mely azt írja, a támogatás mértéke 90 millió euró, azaz körülbelül 32,3 milliárd forint. Ez tényleg rekordösszeg az állami támogatások terén, mert az eddigi legnagyobb összegű állami támogatás 22 milliárd forint volt.

Kapcsolódó cikk Újabb különleges gazdasági övezetet jelölt ki a kormány, az ellenzéki vezetésű Dunaújváros milliárdokat bukik miatta

Iváncsa és az SK Innovation majdani üzeme épp nemrég vált a kormány vs. ellenzéki önkormányzatok háború legújabb csataterévé. A kormány június végén tette meg a települést és mellette még pár másikat különleges gazdasági övezetté, ezzel az ellenzéki vezetésű, közeli Dunaújváros milliárdokat fog bukni. A törvény értelmében ugyanis más cégek mellett az SK Innovation iparűzési adójából a szomszédos, jobbikos vezetésű Dunaújváros egy fillért sem fog kapni, hiába mondták ki előzetes megállapodások, hogy az iváncsai cégek is oda fogják fizetni az iparűzési adót.

