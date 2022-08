Rogán Antal apósa máris hátat fordított a filmiparnak

Nem volt hosszú életű a pályafutása a filmipar területén Rogán Antal apósának, Obrusánszki Zsoltnak, hiszen nagyjából 2,5 hónapig volt társtulajdonos egy film-, videó- és televízióprogram terjesztéssel foglalkozó társaságnak.

Június 7-én lapunk elsőként számolt be arról, hogy többedmagával április 26-án 20 százalékos tulajdonrészt szerzett az eredetileg Cornelius Piper Productions Kft.-ben, amit egyből át is neveztek Közép Európai Filmiroda Kft.-re.

Viszont a cikkünk megjelenés után napra pontosan egy hónappal később, július 7-én Obrusánszki Zsolt megvált a részesedésétől - vettük észre a cégkivonatban. A 600 ezer forintos névértékű üzletrészét egy 150 ezres és egy 450 ezres részre bontotta, előbbit Farkas Zsigmondnak értékesítette, utóbbit pedig Iski Csabának - ez pedig már a cégbíróságra benyújtott papírokból tudható.

Ezzel az 5 fős tulajdonosi kör négy fősre szűkült, és az addig kiegyenlített tulajdonviszonyok is felborultak. Míg Obrusánszki kiszállása előtt egyaránt mindenki 20 százalékkal rendelkezett, mostantól

Iski Csaba 35 százalékban tulajdonos,

Farkas Zsigmond 25,

Sipos Kornél (producer) és William George Chambarlain (brit filmproducer) 20-20 százalékot birtokol.

Gyorsan meggondolta magát Rogán Antal apósa? Fotó: MTI Gyorsan meggondolta magát Rogán Antal apósa? Fotó: MTI

Ám azzal, hogy személy szerint Obrusánszki már nem tulajdonosa a cégnek, nem került a Kft. a látóterén kívül. Farkas Zsigmond ugyanis Obrusánszki üzlettársának is tekinthető, hiszen a korábban milliárdos uniós támogatást elnyerő Ductus Kft. tulajdonosa a mai napig és korábban ügyvezetője is volt. Jövő év tavaszáig azonban Farkas nem tölthet be vezeői pozíciót, hiszen eltiltás hatálya alatt áll egy korábbi cége, az Inke Projekt Kft. kényszertörlési eljárása miatt.

Rokonának köszönhetően került a filmes cég közelébe Obrusánszki Zsolt

Mint arról korábban is beszámoltunk, az üzlettársai mind szakmabeliek voltak a Közép Európai Filmiroda Kft.-nél, ezért első ránézésre furcsának is tűnt, hogy minden előzmény nélkül, hogyan kerülhetett erre a területre Rogán Antal apósa. Erre a Magyarságkutató Intézet honlapján május közepén megjelent hír adhat választ, mely A Nyugat kapuja című filmről szólt.

"A hiánypótló történelmi kalandfilm készítőivel beszélgetett Horváth-Lugossy Gábor Ulánbátorban, azon a fogadáson, amely az Obrusánszky Borbála nagykövet asszony által szervezett "Magyar Napok" kétnapos kulturális rendezvény hivatalos zárása volt" - olvasható a cikk legelején. Az eseményen jelen volt a nagykövet asszony mellett Iski Csaba, a film ügyvezető producere és Sipos Kornél a film producere is.

Obrusánszky Borbála nagykövet asszony pedig a jelek szerint nemcsak névrokona Rogán Antal feleségének és apósának. A Telex cikke szerint a nagykövet Rogán Antal feleségének az unokatestvére, történelem-mongol szakon végzett, majd a Mongol Nemzeti Egyetemen doktorált és történészként a hun-magyar rokonságot kutatta egészen 2020-ig. Ekkor ugyanis Szijjártó Péter nagykövetnek nevezte ki, pedig elődje még ki sem töltötte a hagyományosan négy évre szóló kinevezését (csak 2 éve volt ekkor pozícióban). A kinevezés egyébként már akkor történt meg, amikor Rogán Antal és későbbi felesége már kapcsolatban volt egymással.