Rogán-Gaál Cecília leadta miniszter exférje nevét

Visszatérve Gaál Cecília Ágnesre, a 2019-es évről még egyik érdekeltsége sem adta be a beszámolóját. Erre legkésőbb szeptember végéig kell sort keríteniük, ugyanis az állam a koronavírus-járvány miatt haladékot adott a cégeknek a beszámolók leadására, így azokat nem volt kötelező a szokásos május végi határidővel beadni.

Korábban Rogán-Gaál Cecília néven szerepelt a cégiratokban, a közösségi médiás felületein is ezt a nevet használta azt követően, hogy tavaly novemberben a hivatalos kormányzati portálon bejelentették, hogy útja elválik a miniszter férjétől, majd rá nem sokkal pecsét is került a válási papírokra.

