Saját lábra áll idén Orbán Viktor másik lánya, Sára is

A miniszterelnök lányai vállalkozói babérokra akarnak törni a jelek szerint. Azok után ugyanis, hogy Orbán Ráhel babaruhák árusítására létrehozott céget alapított 2021. júniusában, néhány hónappal később, testvére, Szokira-Orbán Sára is követi a példáját. A jelek szerint azonban a cégének teljesen más lesz a profilja.

Orbán Viktor harmadik legidősebb gyermeke, tavaly év végén, december 14-én alapította meg másodmagával az Art Related Solutions Képzőművészeti Galéria és Tanácsadó Kft.-t, melyet a cégbíróság csak az új év első napjaiban, január 4-én jegyzett be - vettük észre a cégnyilvántartásban.

A 3 millió forintos jegyzett tőkével létrehozott cég főtevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, ám emellett még két tevékenységi kört is felvettek. A cégkivonat szerint foglalkozhatnak

máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységgel,

valamint használtcikk bolti kiskereskedelmével.

Mint említettük, a cégnek nemcsak egy tulajdonosa van. Szokira-Orbán Sára mellett kisebbségi tulajdonrésze van a cégben Tajnafői Zita Diánának. Hogy pontosan mekkora rész esik rá, az a cégbírósági papírokból sem derül ki egyelőre.

Tajnafői Zita neve bár elsőre ismeretlennek tűnik, rövid internetes keresés után kiderült, nem áll távol az állami köröktől. A Paks II. Zrt. Atomszféra című, 2020. januárjában megjelent társasági magazinjában közölt hír szerint Tajnafői Zita a Paks II. Zrt. törzskari igazgatóságának koordinációs szakértője volt akkoriban. Jóval korábban, 2012-ben egy akkori kiadvány szerint a Nemzeti Innovációs Hivatal főosztályvezetője volt.

Egyébként ahogy Szokira-Orbán Sárának, úgy Tajnafői Zitának is ez a közös cég az egyetlen gazdasági érdekeltsége.

Az Art Related Solutions Kft. székhelye is említésre méltó, hiszen itt megmutatkoznak a családi viszonyok is, nevezetesen a testvéri illetve vőtársi kapcsolat. Szokira-Orbán Sáráék az új cég székhelyeként ugyanis a Pasaréti út 122.-124. számot jegyeztették be. Ez az az ingatlan, ahol több más cég mellett Orbán Ráhel férjének, Tiborcz Istvánnak is székelnek a cégei, mint például a BDPST Zrt. is.

Mint említettük, Szokira-Orbán Sára előtt Orbán Ráhel is megjelent a cégek világban. Június végén hozta létre Odu Store néven a saját társaságát, melyet teljesen egyedül birtokol és vezet is. A babaruha-kereskedelemmel nagyívű tervei lehetnek, hiszen nemrégiben közösségi adószámot is igényelt, mely külkereskedelmi tevékenységhez szükséges.

Szűk egy hónappal a cég megalapítása előtt a férje egyik új társaságának operatív irányításáért lett felelős. Május 31-én jegyezték be Orbán Ráhelt a BDPST Koncept Kft. ügyvezetőként. Mint kiderült, csapatával a budapesti Marriott International hotellánc legújabb budapesti szállodájának brandingjén dolgozik.