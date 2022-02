Tavaly is nőtt a vényköteles gyógyszerek forgalma

Két cégét is kihagyta vagyonnyilatkozatából a fideszes honatya

Az országgyűlési képviselők közel negyede egyben cégtulajdonos is. A legtöbben csak egy-egy cégben tulajdonosok, de vannak, akiknek valóságos kis cégbirodalma van. Tavaly különösen sok változás is történt e téren, nem csoda, hogy a fideszes Bánki Erik például ki is felejtett két új céget a vagyonnyilatkozatából. Összeszedtük, rajta kívül ki vett, alapított új céget, és kinek szűntek meg ilyen-olyan okból érdekeltségei a honatyák közül.