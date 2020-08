Tesztelik a Boeing balszerencsés gépeit - formálódik a visszatérés az európai égre?

A több katasztrófát is okozó 737 MAX géptípus tesztelését az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség is megkezdi.

A géppel 2019 márciusa óta tilos repülni, az új példányok átadását is leállították, a Boeingnek eddig közel 10 milliárd dollárjába került a gép hibáinak feltárása, javítása és újbóli engedélyeztetése.

A 737-es új generációs változatával fél éven belül két légikatasztrófa is történt: 2018 októberében a Lion Air, 2019 márciusában pedig az Ethiopian Airlines egy-egy járata zuhant le, az előzetes jelentések szerint részben a gép automata átesésvédelmi rendszerének hibás működése miatt. A két balesetben 346-an vesztették életüket.

Szeptember első hetében szimulátoros repüléseket tartanak Londonban, majd szeptember 7-től végzik el a berepülést Vancouverben. Bár a Boeingnek az EASA szerint több változtatást is végre kell még hajtania a 737 MAX-on, az eddigi módosítások kellően kiforrottak ahhoz, hogy megkezdhessék az ellenőrző repüléseket. Ezt követően az amerikai, kanadai és európai hatóságok közösen értékelik a tapasztalatokat.

