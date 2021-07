Több mint 50 milliárdból fejleszt a maklári Bosch

Tovább fejleszti maklári üzemét a Bosch Automotive Steering Kft.; az 52,5 milliárd forintba kerülő három beruházásnak köszönhetően 180 új munkahely jön létre, a fejlesztéshez a kormány 12,250 milliárd forint kormányzati támogatást nyújt - mondta a külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatón pénteken Budapesten.

Szijjártó Péter kiemelte: ezek a beruházások felölelik a Bosch teljes működési struktúráját a kutatás-fejlesztéstől a termelésig; az újgenerációs elektromos kormányművek gyártása is Maklárra kerül. A miniszter ezt fontos lépésnek nevezte az önvezető autózás irányába, és megjegyezte, hogy a beruházások a magyar autóipar új korszakra történő átállásához is jelentős segítséget biztosítanak. Ismertette, hogy a cég új szolgáltatóközpontot is létrehoz, amely globális feladatokat fog ellátni Makláron.

Szijjártó Péter kiemelte, a Bosch az egyik legnagyobb Magyarországon működő vállalat, 15,5 ezer embernek ad munkát az ország több helyszínén. A német tulajdonú vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget az országban továbbra is, a kétoldalú kereskedelmi forgalom 16 százalékkal nőtt idén az első 4 hónapban, a magyar export pedig 19 százalékkal bővült Németország irányába.

Megemlítette az ország tavalyi beruházási rekordját a 140 százalékos növekedéssel, és ismertette, hogy jelenleg 1700 milliárd forintnyi beruházás zajlik Magyarországon, amelyhez a kormány 474 milliárd forint támogatást biztosít tavalyi döntések alapján. Az 5,5 százalékos idei gazdasági növekedés eléréséhez kellenek a nagy nemzetközi vállalati beruházások - amilyen a Bosch beruházása -, amelyek az exportteljesítmény növeléséhez is hozzájárulnak a munkahelyek megőrzése mellett és a kis-, és középvállalatoknak hosszú távú keresletet jelentenek termékeik, szolgáltatásaik iránt.

Michael Zink, a Bosch Automotive Steering Kft. műszaki ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy a három, a cég jövőjét meghatározó beruházás egyszerre erősíti a vállalat jelenlétét Magyarországon és járul hozzá szerepének megerősítéséhez a járműiparban. Évente 3 millió kormányrendszert szállítanak több mint 100 gyártónak, ezekkel a beruházásokkal pedig megduplázzák a gyártási volument a következő öt évben - ismertette. A beruházások szavai szerint a jövő autóiparának kiszolgálására készítik fel Maklárt, hozzájárulva a hosszú távon stabil és biztonságos munkahelyekhez.

Pajtók Gábor heves megyei választókerületi elnök arról beszélt, hogy a cég életében kiemelt szerepe van a kutatás-fejlesztésnek, és elkötelezettek a fenntarthatóság iránt. A beruházás Heves megye életében új jövőképet vetít előre - jegyezte meg.

A cég honlapja szerint a Robert Bosch Automotive Steering Kft. kormányműveket, kormányoszlopokat, kormánytengelyeket és felújított alkatrészeket szállít a világ több mint 100 járműgyártójának, személygépjárművek és tehergépjárművek számára egyaránt.

A maklári gyárban 2015 májusában elindult az elektromos kormányművekhez készülő fogaslécek és kormányanyák sorozatgyártása. Mostanra a két telephelyről évi több mint kétmillió kormánymű kerül ki, ezek többsége a legkorszerűbb, környezetbarát EPS típus.