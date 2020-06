Tőkeemelés az önvezető járművet fejlesztőmagyarországi vállalatnál

Felülmúlta a várakozásokat az érdeklődés a tisztán elektromos autók és segédmotoros kerékpárok beszerzésének támogatására múlt hét elején megnyílt , 5 milliárd forint keretösszegű pályázaton, már az első órákban csaknem 900-an nyújtottak be pályázatot, az igényelt támogatás mértéke meghaladta a 4 milliárd forintot.

Mint mondta: a magyar vállalkozások fejlesztési hajlandósága a járvány alatt és azt követően is erős maradt, amelyhez hozzájárulnak a Pénzügyminisztériumhoz tartozó Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. befektetései is. A Széchenyi Tőkealap-kezelő és a Lead Ventures Alapkezelő közreműködésével az AImotive önvezető szoftverfejlesztéséhez 6 milliárd forintos tőkeemeléssel járult hozzá, a teljes tőkeemelés fele, 3 milliárd forint államilag biztosított tőkeforrás volt.

A pénzügyminiszter kiemelte: a Széchenyi Tőkealap-kezelő közreműködésével összesen hatmilliárd forintos tőkeemelés történt a cégnél, amelynek fele államilag biztosított tőkeforrás volt. A befektetésnek köszönhetően az önvezető járművek fokozottan erős nemzetközi versenyében is sikeres lehet a vállalkozás.

Magyarország egyre fontosabb szerepet tölt be az elektromos és önvezető járművek fejlesztésében, ez a magyar gazdaság versenyképességét és gyorsabb ütemű újraindulását is segíti – jelentette ki Varga Mihály az önvezető járműveket fejlesztő AImotive Kft. tőkeemeléséről tartott tájékoztatón.

