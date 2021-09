Új cégekkel épít kisebb agrárbirodalmat a fideszes képviselő

A parlamenti képviselők között sokan aktívak a gazdasági életben is és saját cégekkel rendelkeznek. Míg egyeseknek csupán 1-2 érdekeltsége van, mások már egy kisebb cégbirodalom fejeként is tevékenykednek a parlamenti munkájuk mellett. Utóbbiak közé tartozik az országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke, Bánki Erik is, aki idén a meglévő három cég mellé még kettőt gründölt ilyen-olyan módon.

A fideszes képviselő eddig három különböző területen is tevékenykedett, a BA-Agrár mezőgazdasági, a Bábamad Kft. saját tulajdonú ingatlan adásvételével foglalkozik, de 2015 óta épületépítési projekt szervezésével főtevékenységként foglalkozó cége is van. Most viszont úgy tűnik, az agráriumban szeretné erősíteni a jelenlétét a képviselő. Az idén ugyanis beszállt egy társaságba, illetve alapított egy újat is.

Először idén márciusban létrehozta szentlőrinci székhellyel az Ormánsági Öntöző Kft.-t

a cégforma esetében érvényes legkisebb kötelező összegű jegyzett tőkével, 3 millió forinttal. Főtevékenységként gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztésével foglalkozik, de mellette bejegyezték még a növénytermesztési szolgáltatást, valamint a víztermelés, -kezelés, -ellátás tevékenységet is. Bánki Erik azonban nem egyedüli és nem is közvetlen tulajdonosa a cégnek, neki - pontosabban a BA-Agrár Kft.-nek - csak 40 százalékos tulajdonrésze van a cégbíróságra leadott papírok szerint. A többségi tulajdonos a szintén mezőgazdasági területen tevékenykedő Szentlőrinci Szolanum Kft.

A cégalapítás után két hónappal később egy frissen létrehozott cégben vásárolt magának tulajdonrészt.