Új szabályokhoz kell alkalmazkodnia az Aldinak „egy messzi-messzi galaxisban”

Azok a boltosok, akiket fülön csípnek, hogy kulturálatlanul viselkednek az élelmiszereket szállító farmerekkel, éves forgalmuk maximum tíz százalékát elérő bírságokkal néznek majd szembe. Hogy ez mit jelent, azt jól mutatják a számok. A Woolworths árbevétele 2023-ban 48 milliárd ausztrál dollár volt, a Colesé 37 milliárd, a Metcashé 10 milliárd. Az Aldi nem közölt önálló számokat ottani tevékenységéről. A Woolworths adata eléri Magyarország éves GDP-jének 15 százalékát. A kiskereskedők és szakmai szervezetük jelezték a kormánynak és a parlamentnek, hogy támogatják az etikai kódex betartásának kötelezővé tételét. A jó PR szellemében nyilván nem is tehettek mást. Az ausztrál kiskereskedelem a világ legkoncentráltabb áruházi piacai közé tartozik, és a kormány tavaly arra a következtetésre jutott, hogy a nagy cégek feldarabolása nem járható út. Az új törvény nyilván ez is próbálja helyettesíteni.

