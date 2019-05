Újabb gyártó függeszti fel az együttműködést a Huawei-jel

Az ARM csip- és szoftvertervező brit multinacionális vállalat felfüggeszti üzleti kapcsolatait a Huawei Technologies kínai óriásvállalattal - közölte a BBC brit közszolgálati belső vállalati dokumentumokra hivatkozva.

Miután az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma feketelistára tette a kínai vállalatot, az ARM vezetése utasította a munkavállalókat, hogy állítsanak le "minden aktív szerződést, támogatási jogosultságot és függőben lévő megbízásokat" a Huawei-jel és leányvállalataival.

A cambridge-i székhelyű ARM, amely a SoftBank japán távközlési és internet szolgáltató csoport tulajdonában áll, május 16-án készült vállalati emlékeztetőjében rámutatott, hogy tervei tartalmaznak amerikai eredetű technológiát. Az ARM-nek vannak kirendeltségei Kaliforniában, Washingtonban, Texasban és Massachusettsben is.

Az ARM az Egyesült Államokban dolgozó alkalmazottaival közölte, hogy nem nyújthatnak támogatást, nem adhatnak át technológiát, nem kezdhetnek technikai tárgyalásokat és más módon sem vitathatnak meg technikai ügyeket a Huawei Technologies-zel.



A BBC jelentésére reagálva az ARM mindössze annyit közölt, hogy eleget tesz az amerikai kormány előírásainak.

Törölt rendelések



A Softbank és egy másik nagy japán telekommunikációs vállalat, a KDDI szerdán bejelentette, hogy elhalasztja a Huawei új okostelefonjainak péntekre tervezett bevezetését a japán piacra. A harmadik, illetve második legnagyobb japán mobilszolgáltató azzal indokolta a döntést, hogy fel kell mérniük a Huaweit sújtó amerikai szankciók hatását.



A legnagyobb japán mobilszolgáltató, az NTT DoCoMo pedig azt közölte, hogy törölte a nyáron bevezetni tervezett új modellre leadott megrendeléseit.



Donald Trump amerikai elnök május 15-én írt alá rendeletet az Egyesült Államok telekommunikációs hálózatainak védelméről. Ebben felhatalmazta a kereskedelmi minisztériumot arra, hogy tiltsa meg amerikai telekommunikációs vállalatoknak az üzletkötést olyan külföldi alkatrészgyártókkal, amelyek nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek az Egyesült Államoknak. A rendelet nem nevesített egyetlen országot vagy vállalatot sem, de elemzők szerint egyértelmű, hogy a Huawei a célpont.



Másnap az amerikai kereskedelmi minisztérium feltette a korszerű mobil távközlési eszközöket gyártó Huaweit és 68 leányvállalatát arra a feketelistára, amelyen az Egyesült Államok nemzetbiztonságára vagy külpolitikai érdekeire potenciális veszélyt jelentő cégek szerepelnek. Ezek a vállalatok az amerikai kormányzat engedélye nélkül nem vásárolhatnak alkatrészeket vagy technológiát amerikai cégektől.

Tovább cég Amerika célkeresztjében

A Huawei kínai távközlési óriásvállalat ellen hozott korlátozó intézkedésekhez hasonló szankciók bevezetését fontolgatja az Egyesült Államok a kamerás megfigyelő rendszereket gyártó Hikvision kínai vállalat ellen is - a The New York Times című amerikai napilap. Washington korlátozná a Hikvision hozzáférését az amerikai technológiákhoz, és elképzelhető, hogy amerikai vállalatok csak kormányzati engedéllyel adhatnák majd el termékeiket a kínai cégnek.