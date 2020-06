Újabb lépés a szuperbank felé

Az MKB Banknak a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent tájékoztatásából tudta meg a közvélemény, hogy a Magyar Nemzeti Bank engedélye alapján a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a Magyar Bankárholding Zrt.-t. Korábbi közlés szerint ezt a társaságot azért hozta létre az MKB, a Budapest Bank (BB) és a Takarékbank, egyenlő, 33,33-33,33 százalékos tulajdoni hányaddal, hogy megvizsgálják és előkészítsék - ahogy fogalmaztak - "egy új, meghatározó piaci súllyal rendelkező, hazai tulajdonú bankcsoport létrehozásának keretrendszerét".

A Magyar Bankholdingot megalapító bankok vezetői: (balról) Lélfai Koppány (BB), Vida József (Takarékbank) és Balog Ádám (MKB) A Magyar Bankholdingot megalapító bankok vezetői: (balról) Lélfai Koppány (BB), Vida József (Takarékbank) és Balog Ádám (MKB)

Első körben, május 15-én még csak az MKB és a Takarékbank jelezte szándékát, május 26-án aztán a BB is csatlakozott hozzájuk. Ugyanezen a napon meg is alapították a Magyar Bankholding Zrt.-t, 2 milliárd forinttal, s a céget június 22-én jegyezte be a cégbíróság - derül ki most az Opten céginformációs rendszerből.

A cég székhelyeként a Takarékbank budapesti, XII. kerületi főhadiszállását jelölték meg. Fő tevékenységként pedig a vagyonkezelést. Ötfős igazgatóságának tagjai:

Elnök: Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója,

Lélfai Koppány, a BB vezérigazgatója,

Balog Ádám, az MKB elnök-vezérigazgatója,

Tajthy Attila, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének elnöke,

és Bencze András Csaba ügyvéd.

Könyvvizsgálónak a Big Four egyikének magyarországi cégét, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t választották.

Az ugyancsak ötfős felügyelőbizottság tagjai:

Csapó András,

Váradi Zoltán,

Inámi-Bolgár Rita,

Bánkuti Erzsébet Beáta

és Rózsa Zsolt János.