Versenyre készteti a nagy kiskereskedelmi láncokat a Lipóti pékség

Az eredeti átadási határidőhöz képest féléves késéssel, jövő szeptemberben indul a próbüzem a Lipóti Tóth és Társa Zrt. hatvani üzemében. A gigantikus, 8 hektáron elterülő 20 ezer négyzetméteres "kenyérgyárat" évente 70-80 ezer tonna minőségi pékáru hagyja majd el, az értékesítést pedig egy vadonatúj, most formálódó kereskedelmi hálózat végzi. Évi 50-60 ezer tonna lisztet használnak majd fel, amelyet hazai beszállítóktól vesznek és az üzem naponta 50 ezer liter kovászlét is "elfogyaszt".

Teljesen új koncepció, nyugati mintát követve. A fotó illusztráció, forrás: MTI

Az alapító Tóth Péter kérdésünkre elmondta, hogy a legkorszerűbb, kifejezetten az új cég igényeire tervezett és készített 4 gépsor naponta 1,3 millió darab pékárut állít majd elő: 30-40 féle alapterméket. Nem csupán az üzem mérete, hanem értékesítési stratégiája is különleges. A hatvani üzem ugyanis 10-15 nagy pékséget lát majd el készáruval, s ezek megyénként vagy régiónként terítik tovább a pékárut.

A terv az, hogy az értékesítési lánccal lefedjék az egész országot, vagyis majd' minden településen elérhetőek lesznek az itt készült termékek. Ehhez az kell, hogy a nagy pékségek alá eleinte 300-400 bolt, az indulást követően pedig már 1500 kereskedő tartozzon.

Teljesen új koncepciót - nyugati mintát követve - dolgoztak ki a termékpalettára is. A hagyományos termékek - kifli, zsemle, fehér kenyér - mellett például megtartják a most is sikeres pityókás kenyeret és a nosztalgia kiflit is. Az előkészített pékárut a nagy pékségek sütik készre és forgalmazzák, a kisebb pékségek a fagyasztott alapanyagot teszik kemencébe, de a termékek egy részét szeletelve előrecsomagolva szállítják a boltokba. Végül pedig kapható lesz olyan fagyasztott előrecsomagolt pékáru is, amelyet otthon a sütőben lehet ropogósra sütni.

Tóth Péter kifejtette, hogy kifejezetten magas minőségű és kedvező árú termékekkel jelennek meg jövő év végén és arra is ígéretet tett, hogy egy évig nem emelnek majd árat - ezt követően pedig csökkenteni akarja az új vállalkozás árszintjét.

A cégcsoportba jelenleg egy tatabányai társaság, a Lipóti Sütőipari Kft. és a lipóti központú Lipóti Pékség Kft. tartozik. Az előbbi tavaly 4,6 milliárdos árbevétel mellett 378 milliós adózás előtti eredménnyel zárt, az utóbbi forgalma 3,7 milliárd forint volt, 392 milliós eredmény mellett. A csoportban 450-en dolgoznak, ez a hatvani üzem belépésével 200-zal bővül. Az értékesítési hálózatba országszerte 230 mintabolt tartozik, két év múlva ezt 350-re tervezik bővíteni.

A hatvani üzem belépése alaposan felforgatja majd a piacot. Jelenleg ugyanis ezt a külföldi kiskereskedelmi láncok dominálják. A Tesco, Auchan, Spar, Lidl,, Aldi, Penny Market együttesen a pékáruk piacának több mint felét jelentik, a Lipóti pékségek piaci részaránya jelenleg még csak 2-3 százalék. Az új "kenyérgyár" belépésével valósággal kilő a cég, hiszen rövid idő alatt ez az ötszörösére növekedhet.

Az új üzem beruházása meghaladja a 18 milliárd forintot. Ebből 7 milliárdot tesz ki az épület, 10 milliárdot a berendezések, 1 milliárdot pedig a tervezés és az előkészítés. A beruházást az állam 6,75 milliárd forintos vissza nem térítendő támogassal segítette, 8 milliárd hitelt vesznek fel. A cég másik tulajdonosa a WHB-csoportot is birtokló Paár Attila, aki a 100 Leggazdagabb című - a Piac&Profittal együtt a héten megjelenő kiadvány idei listáján 53 milliárd forintos vagyonnal a 25. helyen szerepel. Tóth Péter ugyanezen kiadvány regionális listáján szerepel, vagyonát 6-8 milliárd forint közé becsülték.