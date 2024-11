Vezetőváltás az egyik hazai banknál

Bogdán Krisztina több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a bankszektorban. Átfogó vállalati banki és fenntartható finanszírozási háttérrel érkezik, mostanáig a Credit Management Group tanácsadócég vállalati pénzügyekért felelős vezetője volt. Ezt megelőzően közel egy évtizedet töltött a Commerzbank magyarországi leányvállalatának vezérigazgató-helyetteseként és igazgatósági tagjaként egészen 2022. november 30-ig. Korábban a Commerzbank cseh és szlovák egységeit vezette országigazgatóként, valamint a Commerzbank Zrt. kereskedelmi finanszírozási és tranzakciós szolgáltatások területének ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett. Szakközgazdász és szaküzemgazdász diplomával rendelkezik, emellett üzleti coach képesítést is szerzett.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!