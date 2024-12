8-10 ezer forint is lehet egy méter karácsonyfa idén – itt vannak az árak

A realitásokat figyelembe véve idén jelentősen megnőtt a fenyőfára szánt összegek nagysága: a vásárlók 72 százaléka idén már várhatóan 7 ezer forintnál nagyobb összeget fordít erre a célra, ezen belül 22 százaléknyian 15 ezer forintnál is nagyobb összeget terveznek elkölteni.

Magas ára ellenére egyébként a fenyőfát vásárlók körében évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend a nordmann fenyő: míg a 2022-es felmérésben 54 százaléknyian választották, idén már 62 százaléknyian részesítik előnyben ezt a fajtát. A lucfenyő 22, míg az ezüstfenyő 14 százalékos értékkel foglalja el a népszerűségi lista következő helyeit. További fajtákat a vásárlók mindössze 2 százaléka keres az árusoknál. Az ebbe a körbe tartozó fenyőfajok közé a termelők elmondása szerint a feketefenyő mellé fokozatosan bekerül a kolorádófenyő is, amellyel részben a gombabetegség miatt visszaesett duglászfenyő-kínálatot igyekeznek kipótolni.

Nemcsak az ajándékokra kell költeni, hanem arra is, ami alá odatesszük – idén is jóval többet.

