150 milliárd forint értékű kötvényt bocsáthatnak ki a bankok

A mai Magyar Közlönyben megjelent a kormány legújabb gazdaságvédelmi intézkedése, amely a mellett, hogy közvetve segíti a bajba jutott családokat és cégeket, a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásának további erősödését is biztosítja. A holnap hatályba lépő kormányrendelet szerint összességében legfeljebb 150 milliárd forint értékű kötvényt bocsáthatnak ki a pénzintézetek.

Az intézkedés célja a koronavírus világjárványnak a hitelintézetet érintő hátrányos hatásainak a megelőzése, enyhítése mellett az is, hogy segítse a bajba jutott családokat, cégeket. A koronavírus-járvány következő szakaszában, a gazdaság élénkítésében jelentős feladat hárul a bankokra. A pénzintézeteknek folytatniuk kell a hitelezést, ami hozzájárul ahhoz, hogy hazánk a lehető leghamarabb kilábaljon a COVID-19 okozta gazdasági válságból, és újra Magyarország legyen az EU egyik legnagyobb gazdasági növekedésével bíró tagállama.

