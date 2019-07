A költségvetési tartalékokkal nem lehet gond

Komoly tartalék van a jövő évi költségvetésben, így akár konzervatívnak is lehet tekinteni a büdzsét. Ugyanakkor a kormány viszonylag optimista a növekedési kilátásokat illetően, ez viszont kockázatot jelent a pénteken elfogadott jövő évi költségvetésben. Mi várható a jegybankoktól, merre mozdulhat a forint árfolyama, és milyen újdonságok vannak a kriptodevizák piacán. Többek között erről beszélt kollégánk a Trend Fm műsorában.

Király Béla, az Mfor.hu és a Privátbankár.hu szakújságírója a Trend Fm Reggeli Monitor című műsorában beszélt a tőke- és pénzpiaci kilátásokról.

Továbbra is a költségvetési fegyelem jellemzi a büdzsét, a 2020-as évi esetén a GDP 1 százalékában határozta meg a hiánycélt, ami történelmi cél, hiszen ennél soha nem volt alacsonyabb a deficit. Ráadásul jelentős tartalékot is terveztek a büdzsébe, amelyet csak abban az esetben lehet felhasználni, ha sikerül a tervezett hiány alatt zárni. Ezek mindenképpen optimizmusra adnak okot a jövő évi költségvetés kapcsán, ahogy az is tény, hogy az utóbbi években soha nem hagyták elúszni a költségvetést, évről-évre fegyelem jellemzi a területet. Vannak persze kérdőjelek, hiszen egyes elemzők szerint a várt 4 százalékos növekedés túl optimista. Emellett a kormány által várt infláció sem biztos, hogy teljesül.

Sok múlik a világ nagy jegybankjain, amelyek további gazdaságösztönző intézkedéseken dolgoznak. Persze a jegybankoknak a gazdaságpolitika támogatása mellett a pénzügyi rendszer biztonságára is ügyelniük kell. Ebben a szerepében nyilatkozott a múlt héten a Fed első embere, Jerome Powell, aki a kriptodevizákkal kapcsolatos kockázatokra és szabályozási hiányosságokra hívta fel a figyelmet. Ennek apropóján pedig azt is jelezte, hogy jó lenne, ha a Facebook nem indítaná el jövőre a tervezett kriptoeszközét, a Librát.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg