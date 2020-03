A koronavírus miatt óriási zuhanások a tőzsdéken

Több mint 3 százalékos csökkenéssel zártak csütörtökön a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, miután a koronavírus körüli bizonytalanság hatására estek a bankok és az utazási irodák részvényeinek árfolyamai. A tegnapi rossz hangulat a mai napra is átragadt A tegnapi rossz hangulat a mai napra is átragadt A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 969,17 ponttal, 3,58 százalékkal, 26 121,69 pontra csökkent. Az S&P 500-as mutatója 105,98 pontot, 3,39 százalékot veszített, és 3024,14 ponton fejezte be a napot. A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 279,49 pontot, 3,85 százalékot esett, és 8 738,60 ponton zárt. A rossz hangulat átterjedt a ma reggel kinyitott ázsiai börzékre is. A legnagyobb, közel 3 százalékos mínuszban a tokiói börzebarométer áll jelenleg, a hongkongi 2 százalék feletti, míg a sanghaji 1 százalékos bukóban van. A határidős árfolyamok Európában és az Egyesült Államokban is negatív nyitást jeleznek előre.



Kérészéletűnek bizonyult az olajárak feltámadása. Ma reggeli esésükhöz a koronavírus miatti félelmek fokozódása mellett az is hozzájárult, hogy a piac attól tart, az OPEC-en kívüli exportőr országok nem mennek bele a kínálat szűkítésébe, annak érdekében, hogy stabilizálják a világpiaci árakat. A hazai üzemanyagárak meghatározásánál irányadó északi-tengeri Brent típus hordónkénti jegyzése újfent 50 dollár alá ment, az észak-amerikai könnyűolajé (WTI) pedig 45,5 dollárra süllyedt. Az arany viszont ismét betölti menedékeszköz-szerepét: 2016 óta nem látott heti emelkedést produkált eddig, s unciája ma reggel elérte az 1675 dollárt. A forint ugyan valamelyest gyengült, de az euróval szembeni árfolyama csak egy egységgel magasabb az egy nappal korábbinál, az a 337-es szint körül tartózkodik, míg egy dollár kereken 300 forintot ér.