Az RTL lépéselőnybe került, de a csata folytatódik

Az elmúlt másfél év kiélezett csatározása után az utóbbi hetekben ismét ellépett az RTL Klub a TV2-től, és számottevő előnyre tett szert. A siker titka, hogy hétköznapokon a TV2 ezúttal nem tudott olyan programmal előállni, ami tartotta volna a lépést az RTL-es műsorokkal, ráadásul az X-Faktor is bivaly erős a hétvégéken. Most azonban ismét új műsorok jönnek.

2018 eleje óta, amikor a Piramis révén a TV2 feljött, sőt időnként meg is előzte a vetélytársát kiélezett verseny folyt a két nagy kereskedelmi csatorna között a 18-49-es célcsoportban az esti (19-23 óra közötti), úgynevezett főműsoridős sávban. A TV2 ugyanis folyamatosan elő tudott húzni olyan műsorokat, amelyek többé-kevésbé versenyképesek voltak. Ilyen volt a már emlegetett Piramis, a Bezár a bazár, az Ázsia Expressz vagy éppen az Exatlon. Ráadásul a csatornának volt ereje ilyenkor a kevésbé jól teljesítő műsorokat háttérbe szorítani, pedig voltak közöttük igazi klasszikusok is, mint például az Áll az alku, vagy a Legyen Ön is milliomos!

Októberben két olyan műsort is elindított a TV2, amely előzetesen jó eséllyel pályázott a nézők kegyeire, ám végül egyik sem tudott átütő számokat hozni. Az egyik a Fuss család, fuss! című sportreality volt, amely logikailag beleillett a Ninja Warrior, Exatlon sorba, ám összhatásában kevésbé volt vonzó, így a másik két műsornál jóval kevesebb nézőt érdekelt. Ez viszont rányomta a bélyegét a csatorna hétköznapjaira is, hiszen az utóbbi időszak szoros versenyfutása után el tudott lépni az RTL Klub a vetélytársától. A TV2 ugyan némileg vigasztalódhatott a Séfek séfe számaival, az viszont nem tudta feléjük billenteni az este első felében „felboruló egyensúlyt”. Az RTL Klub ráadásul adásról adásra egyre magasabb nézettséget ért el szombatonként az X-Faktornak köszönhetően. Erre építve az előválogató után két olyan hétvége is jött, amikor szombaton és vasárnap is jelentkezett a tehetségkutató. Emiatt ugyan a szombati adások nem értek el újabb rekordot, cserében viszont a vasárnapot is fölényesen megnyerték, pedig akkor megy a TV2 legerősebb műsora, a Sztárban sztár leszek!

Verhetetlen az X-Faktor (Fotó: RTL Klub) Verhetetlen az X-Faktor (Fotó: RTL Klub)

Két héttel korábban már 10 százalékpont feletti különbség alakult ki a kereskedelmi célcsoportban a főműsoridőben, ami múlt héten megismétlődött, miután ismét dupla hétvégi adással érkezett az X-Faktor. A hétköznapi műsorok mostani évada viszont véget ért, így az idei évre elbúcsúzott az RTL-es Drága örökösök és a Nyerő páros is, míg a TV2-n a Fuss család és a Séfek séfe fináléját láthatták a nézők. Így november 11-től új műsorokkal küzdenek a nagy csatornák a nézőkért. Az RTL maratoni Konyhafőnök VIP adásokat sugároz majd, a TV2 pedig Majka új vetélkedőjével száll harcba, majd jön a Mintaapák.

A sorozat szereposztása ígéretes, ilyen ismert nevekkel napi sorozat itthon még nem készült. A nemzetközi példák, így a sorozat szlovák változatának sikere, de a promóciós szpotok is azt jelzik előre, hogy akár közönségkedvenc is lehet az új széria. A TV2 a Mintaapákkal 15 évnyi szünet után mutatott be új sorozatot, 2005-ben indult ugyanis a Jóban rosszban, a kórházas szappanopera viszont 2016-ban átkerült a SuperTV2-re, így az elmúlt 3 évben nem volt a csatornán sajátgyártású, naponta jelentkező sorozat.

Ismert színészekkel indul a Mintaapák (Forrás: TV2) Ismert színészekkel indul a Mintaapák (Forrás: TV2)

A versengés persze nem csak az idei évre korlátozódik, hanem az előzetes bejelentések alapján jövőre is. Egy múlt heti szakkonferencián a TV2 és az RTL Klub vezetői is beszéltek a jövőbeni tervekről. A Big Picture televíziós konferencián Kolosi Péter, az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese és programigazgatója három, teljesen magyar fejlesztésű sorozat előzetesét mutatta be, amelyek jövőre kerülnek képernyőre. Ezek közül az előzetesek alapján talán az Apatigris lehet a legnagyobb siker, amelyben Scherer Péter a Váltótársak után újabb sorozatban lesz látható. A Barátok közt atyjaként szokták aposztrofálni Kalmár Tamást, aki egy 80 részes teleregényt készített Bátrak földje címmel. Ez a sorozat 1865-ben játszódik és a szerelem áll a középpontjában. Kicsit nyomasztóbb lesz a Mellékhatás című dráma, amely a béranya programmal foglalkozik. Emellett az is eldőlt, hogy jövőre újra lesz X-Faktor, de egy műsor is visszatér, hiszen folytatódik a Cápák közt. Ezek mellett egy új zenés show is debütál majd az RTL Klubon, az Amerikában a The Masked Singer címmel futó nagyszabású vetélkedő, ahol ismert emberek felismerhetetlen jelmezben adnak elő dalokat. A TV2 nagy visszatérőkről számolt be, hiszen jövőre is lesz Sztárban sztár leszek!, visszatér az Exatlon, valamint 2020 elején visszajön a képernyőkre a Bezár a bazár! is a 3. évadával.

Visszatérve a mögöttünk hagyott hétre, ismét az X-Faktor volt a legnézettebb műsor, de sokan nézték a Drága örökösöket, a Fókuszt és a Nyerő párost is a 18-49 évesek között. Ebben a célcsoportban a TV2 legerősebb műsora a Sztárban sztár leszek! volt. A teljes népességben is az X-Faktor nyert, de ott a két ismert hírműsor, az RTL Klub Híradója és a TV2 Tények című műsora is dobogós lett, ezek mellett a Drága örökösök és a Sztárban sztár leszek!-et érdemes még kiemelni.

Ahogy azt fent jeleztük, a 45. héten a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) minden estét az RTL nyert. A két csatorna között pedig az egy héttel korábbi jelentős különbség megmaradt. Az RTL Klubot a tévék előtt ülők ötöde (19,9%) nézte, míg a TV2-nek meg kellett elégednie 9,6 százalékos közönségaránnyal.

A középmezőny élén továbbra is magabiztosan áll a Film+ (5% SHR), őt komolyabb lemaradással a Cool (2,3% SHR) követi, és vele van egy súlycsoportban a Viasat3 (2% SHR). A középmezőnyt pedig szokás szerint a Duna TV (0,9% SHR) zárta.