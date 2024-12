A fenntartható vegyes alapokat kedvelik leginkább a kisbefektetők – interjú

Milyen előnyei vannak az ESG-alapoknak a hagyományos alapokkal szemben a befektetők számára?

Az ESG, azaz a felelős befektetések, ahogy mi a K&H-ban hívjuk, a hozam- és a fenntarthatósági szempontokat igyekeznek ötvözni. A hozam mellett az is fontos, milyen cégeket, országokat preferálunk a befektetéseinkkel. Mi hiszünk abban, hogy ha a befektetéseink során érvényre juttatjuk a fenntarthatósági szempontokat is, akkor a befektetésünk megfelelő hozama mellett egy fenntarthatóbb, élhetőbb világot támogatunk. Ügyfeleink nemcsak a hozammal gazdagodnak, hanem azzal a jó érzéssel is, hogy a vagyonukkal a fenntarthatóbb jövőt támogatják.

Fotó: KBC AM Magyarországi Fióktelep

Milyen előnyökkel járnak az ESG-befektetések a bankcsoport számára?

Az első felelős befektetésünkkel 25 évvel ezelőtt jelentünk meg a belga befektetésialap-piacon és azóta is élen járunk ebben. Magyarországon 2007-ben indítottuk el az első, fenntarthatósággal foglalkozó befektetési alapunkat, a K&H öko alapot. Úgy gondoljuk, hogy ez a környezettudatosságra való nyitottság mára már a K&H csoport meghatározó jellemzőjévé vált.

Jobb az ESG-alapok hozama a hagyományos alapokénál, illetve az ESG-részvényeké a többi részvénytársaságénál?

Egyre több kutatás jelenik meg, sokan próbálják összevetni az ESG befektetések teljesítményét a hagyományos befektetési alapokéval. Ez nem egyszerű feladat, mert az összehasonlítás során biztosítanunk kell az azonos befektetési politikát, hogy egyértelműen ki lehessen mutatni az ESG szűrések által elérhető esetleges többlethozamot.

Például a legtöbb ESG-alap kizárási politikájában elzárkózik a hagyományos fegyvergyártó és olajipari cégek részvényeitől. Ha visszatekintünk az elmúlt 4-5 évre, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a kizárt szektorok, a fegyvergyártó- és olajipari cégek rendkívül jól teljesítettek. Tehát azok az ESG alapok, amelyek kizárták ezeket a szektorokat ez elmúlt években, alulteljesítettek a hagyományos befektetésekkel szemben. Azt gondoljuk, hogy ez nem mindig lesz így, és hosszabb távon az ESG befektetések hozama várhatóan meghaladja a hagyományos befektetési alapok hozamát.

Azok a cégek, amelyek odafigyelnek a környezetükre, igyekeznek azt kevésbé terhelni, valamint odafigyelnek a munkavállalóikra, beszállítóikra és átláthatóbb működésükre, rendre kedvezőbb ESG-pontszámokat fognak elérni. Az ESG szempontokra kevésbé figyelő cégek gyakrabban lehetnek főszereplői környezetvédelmi bírságoknak, korrupciós ügyeknek vagy akár sztrájkoknak, amik jelentősen visszavethetik ezen cégek részvényeinek az árfolyamát.

Van-e különbség az ESG, SRI és impact alapok között teljesítményben?

A megfelelő teljesítmények megítéléséhez még rövid idő telt el, ezért az elért hozamok különbségeiből nem vonhatók le messzemenő következtetések. Az ESG és az impact típusú befektetés jelentősen eltérő megközelítést mutat, és jóval kevesebb impact alap működik ma a befektetésialap-piacokon.

Az biztosan látszik, hogy hasonló eszközallokációs alapok teljesítményében nagyon kicsi a különbség. Kizárási politikáktól és a kiválasztott témáktól függően hol az ESG, hol az impact investing megközelítés teljesít jobban.

A bankcsoport ESG-alapjaiból hány van, mekkora tőkét kezelnek, hogyan arányul ez az összes alaphoz képest?

A felelős alapokban kezelt vagyon 2024 harmadik negyedévének végén meghaladta a 868 milliárd forintot. Ez 52 százaléka a teljes kezelt vagyonnak. A harmadik negyedévben az új értékesítésben viszont a felelős alapok részaránya már meghaladta a 60 százalékot. Jelenleg 26 nyíltvégű felelős alapot forgalmazunk.

A felelős alapjaink döntő része “ESG” típusú alap, ahol az ESG mutatókat és mellettük még más fenntarthatósággal kapcsolatos ismérvet is figyelembe veszünk a befektetési döntéseinknél. Ezen kívül van egy tematikus alapunk, amelyben három befektetési témát valósítunk meg (alternatív energia, klímaváltozás és víz). Egy impact investing alapunk is van, amely forintban és euróban is elérhető.

A befektetők mely ESG-alapokat kedvelik?

Az értékesítést tekintve nagyon népszerűek a vegyes alapjaink, amelyeket szorosan követnek a kötvényalapok. Az ESG részvénytípusú alapokat, azok kockázatossága miatt, kevesebben választják.

Kiemelhetünk egy-két különlegesen sikeres vagy érdekes alapot?

Az egyik személyes kedvencem a tematikus K&H öko alap, amely három befektetési témára épít, az alternatív energiára, a klímaváltozásra és a vízre. Mindhárom közvetlenül kapcsolódik a fenntarthatósághoz.

A víz az élet egyik legfontosabb előfeltétele és semmi mással nem helyettesíthető. Magyarországon – amely vízzel bőségesen el van látva– kevésbé gondolunk arra, hogy a világ nagy részén komoly vízhiánnyal küzdenek. Ebben a témában olyan vízlelőhelyek felkutatásával, kiaknázásával, vízi infrastruktúra-építéssel, szennyvízkezeléssel foglalkozó cégek részvényeibe fektetünk, amelyek a vízellátás, vízgondozás témakörében vezető vállalatok.

Az alapokon túl, mire koncentrál még a bank ESG-stratégiája? A K&H Bank fenntarthatósági stratégiájának központi eleme a klímavédelem. A bankok a klímavédelem terén elsődlegesen finanszírozott kibocsátásuk csökkentésével, vagyis hitelezési politikájuk hangolásával járulnak hozzá a klímavédelemhez. Mi felelősen gondolkodunk a finanszírozott kibocsátásunk csökkentéséről: a Párizsi Egyezmény klímavédelmi célkitűzéséhez igazodva ágazati szintű CO2-kibocsátás csökkentési célokat határoztunk meg, amelyeket nyomon követünk és publikálunk. Felkészülünk a klímaváltozás okozta átállási és fizikai kockázatok kezelésére, eszerint alakítjuk a K&H kockázatkezelési folyamatainkat.

Zöldhitel-konstrukciókkal támogatjuk ügyfeleinket az átállásban. Lakossági ügyfeleink számára minősített zöld jelzálog hiteltermékkel, illetve a vállalati oldalon a fő zöld keretrendszerek szerinti finanszírozással. Vállalkozások zöldautó-lízingünket kedvező kamatozással vehetik igénybe, a K&H Biztosító külön zöld autós kedvezményeket és szolgáltatásokat nyújt.

Mindezek mellett folyamatosan csökkentjük a K&H saját működéséből adódó környezeti lábnyomát is. A 2015-ös bázisévhez képest 72 százalékkal kevesebb CO2-t bocsátottunk ki 2023-ban, a fennmaradó kibocsátást pedig minősített “off-set” programok keretein belül semlegesítjük.

A betétesek, kötvénytulajdonosok figyelnek az ESG-szempontokra? Vannak nekik szóló termékeik?

Az ügyfelek általában fogékonyak a zöld, fenntartható termékek iránt, persze igyekszünk a zöldtermék-módozatokat vonzó árazással is támogatni. Illetve további ösztönzőként, lakossági ügyfeleink számára a felújításokat és a tudatos döntéseket támogató energia hatékonysági kalkulátort dolgoztunk ki és tettünk elérhetővé ingyenesen.

Mezőgazdasági ügyfeleink számára egy szintén ingyenesen elérhető, agrár ÜHG kalkulátort fejlesztettünk az Agrár Közgazdasági Intézet munkatársaival együttműködésben, ami egyedülálló és hiánypótló a gazdák felkészítésében. Vállalati ügyfeleink számára továbbá útmutató webinárokat is tartunk a fenntarthatósági kötelezettségekről és lehetőségekről.

Szépen lassan, nyugodtan megsülünk? Mennyire rossz a helyzet? Hogyan lehetne gyorsítani a klímaváltozás elleni harcot?

A klímaváltozás elleni harc gyorsítása érdekében több lépést is tehetünk. Az egyik legfontosabb az, hogy csökkentsük a finanszírozott kibocsátásokat. A K&H Bank például ágazati szintű CO2-kibocsátás csökkentési célokat határozott meg, amelyeket nyomon követ és rendszeresen publikál. Emellett zöldhitel-konstrukciókkal támogatjuk ügyfeleinket az átállásban, és folyamatosan csökkentjük saját működésünkből adódó környezeti lábnyomukat.

Továbbá az ESG-befektetések népszerűsítése is hozzájárulhat a klímaváltozás elleni küzdelemhez. Az ESG-alapok olyan cégeket és országokat támogatnak, amelyek figyelnek a fenntarthatóságra, így a befektetők nemcsak pénzügyi, hanem erkölcsi haszonra is szert tesznek.

Mit tehet még az átlagember a bolygó megmentése érdekében, amiben nagy tartalékok vannak vagy nagy lemaradás van?

Van néhány egyszerű lépés, amellyel hozzájárulhatunk a fenntarthatósághoz. Csökkentsük az energiafogyasztást otthonunkban. Használjunk energiatakarékos izzókat, kapcsoljuk le a lámpákat és az elektromos készülékeket, amikor nem használjuk őket, és szigeteljük megfelelően az otthonunkat.

Válasszuk a tömegközlekedést, a kerékpározást vagy a gyaloglást az autózás helyett, amikor csak lehetséges. Ha autót használunk, akkor pedig fontoljuk meg az elektromos vagy hibrid járművek beszerzését.

Csökkentsük a hulladék mennyiségét azáltal, hogy újrahasznosítunk, komposztálunk, és minimalizáljuk az egyszer használatos műanyagok használatát. Vásároljunk helyi, szezonális és organikus élelmiszereket, és támogassuk azokat a vállalatokat, amelyek fenntartható gyakorlatot folytatnak. Takarékoskodjunk a vízzel, például rövidebb zuhanyzásokkal, a csapok elzárásával fogmosás közben és víztakarékos berendezések használatával.

Ezek az egyszerű lépések mind hozzájárulhatnak a bolygó megmentéséhez és a fenntarthatóbb jövő megteremtéséhez.

A Menedzsment Fórum Kft. (mfor.hu) nem minősül a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”) szerinti befektetési vállalkozásnak, így nem készít a Bszt. szerinti befektetési elemzéseket és nem nyújt a Bszt. szerinti befektetési tanácsadást a felhasználói részére. Az mfor.hu honlaptartalma („Honlaptartalom”) a szerzők magánvéleményét tükrözi, amelyek az mfor.hu közzététel időpontjában érvényes álláspontját tükrözik, amelyek a jövőben előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Honlaptartalom kizárólag tájékoztató jellegű, az érintett szolgáltatások és termékek főbb jellemzőit tartalmazza a teljesség igénye nélkül és kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. A megjelenített grafikonok, számadatok és képek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, azok pontosságáért és teljességéért az mfor.hu felelősséget nem vállal. A Menedzsment Fórum Kft, mint az mfor.hu honlapjának üzemeltetője, továbbá annak szerkesztői, készítői és szerzői kizárják mindennemű felelősségüket a Honlaptartalomra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért. Ezért kérjük, hogy a befektetési döntéseinek meghozatala előtt mindenképpen több forrásból tájékozódjon, és szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadójával. A Menedzsment Fórum Kft. (mfor.hu) az adott pénzügyi eszközre általa tájékoztató céllal készített Honlaptartalomból esetlegesen következő ügyletkötésben semmilyen módon nem vesz részt, és így a függetlensége megőrzésre kerül. Mindezekből következik, hogy a Honlaptartalmával vagy annak közreadásával a Bszt., valamint az annak hátteréül szolgáló, az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-én kelt, 2004/39/EK számú, a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelve („MIFID”) jogszabályi célja nem sérül.