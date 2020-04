Járvány van. Mi lesz most az ingatlanpiaccal?

A koronavírus globális terjedése számos iparágat, üzletet és piacot érint vagy fog érinteni. A gazdasági szakemberek az elmúlt években számítottak korrekcióra - “túl régóta volt a gazdaság növekvő pályán” és várható volt egy “rendes ciklikus visszesés”. Egyedül azt nem tudta előre senki megmondani, hogy mikor és hogyan fog bekövetkezni a válság. A COVID-19 az ingatlan piacot is markánsan fogja érinteni magyar és globális szinten egyaránt.

Mi a növekedés motorja?

Minden válságot az azt megelőző időszak alapján is érdemes értékelni. A 2001-es dotcom (.com) lufi a gyors és könnyű meggazdagodás reményében nőtt hosszú éveken át, majd a valós és hathatós eredmények hiányában pukkant ki. A 2008-as válsághoz a mohó ingatlanpiaci hitelezés vezetett - túl sok és megfelelő fedezet nélkül kihelyezett hitel volt a piacon. A felpumpált hitel szektorban emberek milliói kerültek fizetésképtelen helyzetbe és a hitelük fedezeteként szolgáló ingatlan vagy ingóság kevesebbet ért, mint a kifizetetlen hitel összege.

A vírus okozta gazdasági visszaesés ilyen szempontból más tendenciát mutat, hiszen most a termelés áll le. A vírus következtében gyakorlatilag leállt a turizmus, a vendéglátó egységek kénytelenek bezárni, a gyártósorok leállnak vagy csökkentett kapacitás mellett működnek...

A 2010-es évek óta tartó ingatlanpiaci növekedés motorja alapvetően a magánpiaci kereslet volt. Sokan szerettek volna saját ingatlant vásárolni, ami az alacsony hitel kamatok és relatív alacsony ingatlan árak miatt sokak számára elérhető volt.

A növekedés másik eredője a befektetői kereslet volt, amit jelentős részben a turizmusban (például AirBnB kiadással) hasznosítottak. A Wikipédia adatai szerint, 2010-es indulása óta a Budapesten kiadó AirBnB lakások száma 5.000 fölé emelkedett. A Duna House 2019. szeptemberi jelentése szerint a 2018. és 2019. során értékesített budapesti ingatlanok közel felét befektetési céllal vásárolták.

A turizmus átmeneti leállása miatt számos lakás tulajdonos most inkább a hosszútávú kiadást választja, ezzel lenyomva a bérleti díjakat. A vírus miatt lelassult gazdaság és megnövekedett munkanélküliség következménye, hogy a lakás kiadás, ha átmenetileg is, de most kevésbé lesz jó üzlet, mint az elmúlt években.

Mi várható az ingatlan piacon?

Senki nem tudja megjósolni a jövőt, tehát kész tényeket felelősen nem állíthat senki. Ugyanakkor számos trendet érdemes mérlegelni egy esetleges ingatlan adásvétel kapcsán.

(-) Egy válság következtében az átlag embereknek kevesebb pénze van ingatlan vásárlásra, még bérlésre is.

(-) Az év végéig tartó hitel moratórium átmenetileg megoldja a fizetésképtelenséget, ugyanakkor az 1-2 éves gazdasági talpraállás egyelőre nem egyértelmű.

(-) A Marketwatch szakértője szerint a vásárlói bizalom szorosan kapcsolódik a tőzsdékhez. A 2020. március havi komoly tőzsdei visszaesés valószínűleg az ingatlanpiaci trendekre is hatással lesz.

(-) Az ingatlan.com statisztikái szerint 2019 nyara óta stagnálnak a budapesti ingatlan árak. Az eladó lakások száma lecsökkent és lelassult a piac.

(+) A gazdaság 1-3 éves távlatban biztosan normalizálódni fog. Meglesz a vírus ellenszere és helyreáll a rendes ügymenet.

(+) Néhány év távlatában a turizmus is biztosan helyrerázódik és élénkülni fog.

(+) A budapesti ingatlan árak jelentősen olcsóbbak (az átlag keresethez viszonyított arányaiban is), mint a nyugat-európai nagyvárosokban.

Összességében a gazdaság lassulásával az ingatlan piac átmeneti visszaesésére is számíthatunk. Robert Kiyosaki (és a Gazdag papa, szegény papa című könyve) óta azonban sokak számára joggal az ingatlan az egyik legkedveltebb befektetési forma. Magyarország kiváló helyen van, jó adottságokkal rendelkezik, így hosszútávon bizakodó lehet minden hazai ingatlan tulajdonos.

Szesztay Péter