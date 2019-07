Komoly bejelentésre készül az Est Media

A tőzsde honlapján megjelent tájékoztatás szerint az Est Media részvényekkel június 30-án kedden nem lehet majd kereskedni. A felfüggesztés indoklása szerint a kibocsátó 2019. július 29-én arról tájékoztatta a tőzsdét, hogy jelenlegi információi szerint a felfüggesztés időtartama alatt olyan tájékoztatás(oka)t kíván közzétenni, amely(ek) az általa kibocsátott értékpapírok árfolyamát jelentős mértékben befolyásolhatja (befolyásolhatják), erre tekintettel kérelmezte értékpapírjai kereskedésének fentiek szerinti felfüggesztését.

Az mfor.hu oldalán hétfőn reggel megjelent 4iG-ról szóló cikke érintette az Est Media körüli egyik közkeletű piaci pletykát is. Ebben arról írtunk, hogy "iparági pletykák szerint az államhoz közelálló üzleti kör következő nagy dobása a szintén tőzsdén jegyzett Est Media felfuttatása lehet. Ennek a cégnek az igazgatóságában már ott van az a Papp István, aki több évtizedes múlttal rendelkezik az informatikai és telekommunikációs területen. Volt a T-Systems egyik vezető pozíciójában is, de a Microsoft térségi alelnökeként is dolgozott. Meg nem erősített hírek szerint az Est Media-ból akár telekommunikációs szolgáltatócéget is alakíthatnak, vélhetően a Telenor szerepét veheti át. Egyelőre az állami tulajdonú Antenna Hungária vásárolhatja meg a magyarországi Telenor 25 százalékát, de egyes pletykák szerint ez csak az üzlet előkészítésének első fázisa. Mindenesetre a befektetők lázban égnek, hetek óta óriási forgalom van az Est Media részvényekben, és dinamikusan emelkedett az árfolyam az elmúlt időszakban. Amióta beindult az erről szóló találgatás, a részvények ára majd a kétszeresére ugrott."

