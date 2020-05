Nincs több borozás a Szajna-parton Párizsban

Napközben egyébként a karanténból való kiszabadulás örömének nyoma sem volt Párizsban, a város csendes és kihalt volt, a tömegközlekedési járműveken kevesen utaztak. A felmérések szerint az emberek félnek attól, hogy a járvány második hulláma még a nyár előtt elérheti Franciaországot, ahol március 11. óta több mint 26 ezren vesztették életüket a Covid-19 fertőzésben, és még mindig több mint 22 ezren fekszenek kórházban, közülük kétezren lélegeztetőgépre is szorulnak.

Március 17. óta hétfőn hagyhatták el először otthonaikat a franciák igazolás nélkül, és jóllehet a boltok kinyithattak, a bárok, kávéházak, éttermek, szórakozóhelyek nem látogathatók még, és minden zöld terület, park és játszótér is zárva marad legalább június 2-ig a francia fővárosban, a gyülekezés pedig csak tíz főig engedélyezett.

Helyszíni tudósítások szerint több tucatnyian gyűltek össze a Szent Márton-csatorna partján, amely a párizsi fiatalok egyik legkedveltebb esti találkozóhelye. Miután a parton beszélgető és piknikező emberek nem tartották be a társadalmi távolságtartást, a rendőrség szétoszlatta az embereket és elküldött mindenkit a helyszínről.

"A karantén feloldása csak akkor lesz sikeres, ha mindenki óvatos és felelősségteljes. Egyesek felelőtlen magatartása miatt azt kérem a prefektustól, hogy tiltsa be az alkoholfogyasztást a Szent Márton-csatornánál és a Szajna rakpartjain" - írta Christophe Castaner belügyminiszter a Twitteren.

