Oroszország elkészült a koronavírus-gyógyszerrel

Oroszországban az új gyógyszertől azt remélik, hogy jelentősen enyhíti a nyomást az egészségügyi ellátórendszeren, kevesebb beteg kerül majd kritikus állapotba. Emellett az Avifavir lehet a kulcsa a gazdasági élet teljes talpraállásának is.

Az Avifavir gyógyszer hatóanyaga a favipiravir, amelyet eredetileg influenzatünetek enyhítésére fejlesztettek ki, generikus hatóanyagként bárki előállíthatja. Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírussal fertőzött betegeken is, bár hatékonyságát hagyományos klinikai vizsgálatokkal még nem igazolták, ezért egyelőre sem Európában, sem Amerikában nincs törzskönyvezve. Magyarországon is folynak kísérletek a hatóanyaggal, őszre válhat lehetővé a hazau engedélyezés és a gyártás megkezdése.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!