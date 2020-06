Rekordév után adta el az állam a Dunakeszi Járműjavítót az oroszoknak

A beszámoló szerint a piaci helyzet évek óta változatlan, a MÁV-tól és a GYSEV-től lehet számítani megrendelésekre. Legutóbb például március 15-én jelentették be, hogy kigördült a Nyugati pályaudvarról és a Budapest-Szolnok vonalon közlekedik az első KISS emeletes motorvonat. Az emeletes motorvonatban magyar hozzáadott érték van, Magyarországon gyártották a forgóvázat, a Dunakeszi Járműjavító pedig részt vett az összeszerelésben.

Nehéz megérteni, hogy miért éppen most adta el az állam a Dunakeszi Járműjavítót, a cég ugyanis rekordévet zárt 2019-ben. A nettó árbevétele a 2018-as 8,3 milliárd forintról 9,4 milliárdra ugrott, főleg a belső értékesítésből származó bevételek 15 százalékos növekedése miatt. A nyeresége 19 millió forintról 339 millióra gyarapodott. Ebből mintegy 102 millió forint osztalékot még ki is vettek a régi tulajdonosok, vagyis az állam, valamint a 10 százalékot birtokló kistulajdonosok. A további 237 millió forintot viszont eredménytartalékba helyezték. Az üzemi eredmény pedig szintén rekordszintű lett: 127 millió forintról 522 millióra hízott.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) pedig tavaly decemberben döntött úgy, hogy versenyeztetés nélkül a magyar állam és a MÁV Zrt. az orosz Transzmasholding tulajdonában levő TMH Hungary Invest Zrt. részére kívánja értékesíteni a Dunakeszi Járműjavító Kft. tulajdonában lévő társasági részesedéseit. Az üzletben érdekelt Magyarország volt londoni nagykövete, Szalay-Bobrovniczky Kristóf is, aki a Magyar Vagon Zrt. nevű cégén keresztül tulajdonos a TMH Invest Hungaryben.

A TMH International AG és a Magyar Vagon Zrt. május 20-án jelentette be a hivatalnak, hogy egy általuk közösen irányított vállalkozás (a TMH Hungary Invest Zrt.) révén megvásárolják a Dunakeszi Járműjavító Kft. üzletrészeinek 90 százalékát a MÁV Zrt-től és a magyar államtól. A tranzakció révén a TMH International AG és a Magyar Vagon Zrt. közvetett közös irányítást szerez a Dunakeszi Járműjavító Kft. felett.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!