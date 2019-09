Soha nem volt még a forint ilyen gyenge

Úgy tűnt a múlt hét közepén, hogy össze tudja magát szedni a forint, és a 330-as szint körül stabilizálódhat az euróval szemben. A hét második felében viszont lejtőre került, és már pénteken is új mélypontot ütött, akkor az euróval szemben 334,32-nél járt.

Hétfőn a lejtmenet folytatódott, és a forint áttörte a 335-ös szintet is. Továbbra sincs olyan információk látnak napvilágot, amelyek a bizonytalanságot erősítik, így nem csoda, hogy a forintnál is az eladók dominálnak. A hétfő reggeli gyengülést a most napvilágot látott német beszerzési menedzserindex a vártnál sokkal rosszabbul alakult. Miután a magyar gazdaság ezer szállal kötődik a némethez, és az autógyártók révén az export tetemes hányada is ezen a reláción keresztül történik, ez a magyar gazdaság számára is kellemetlen.

A forint technikai elemzése szerint 336,77-nél található egy ellenállás, amennyiben azt is legyűri, úgy a 340-es szint környéke lehet, ahol megáll a gyengülés.