Szerdán kiderül mennyivel drágult az élet

Fontos statisztikai makrogazdasági mutatók - a kiskereskedelmi forgalom, az infláció, az ipar és külkereskedelem alakulása - mellett az államháztartás júniusi egyenlegét is közlik, illetve megjelenik a monetáris tanácsi legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve is a jövő héten.

Szerdán a KSH az infláció júniusi alakulásáról számol be. Májusban a fogyasztói árak átlagosan 2,2 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál, az áprilisi 2,4 százalék után. Az infláció lassulásában a szolgáltatások tavalyinál mérsékeltebb áremelkedése játszotta a legnagyobb szerepet. Áprilisban a negyedik hónapja lassult a fogyasztói árak növekedési üteme.

Szerdán a monetáris tanács jegyzőkönyvéből fontos részletek derülhetnek ki a legutóbbi jegybanki kamatdöntés hátteréről. A monetáris tanács - a piaci várakozásokkal ellentétben - 15 bázisponttal, 0,75 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot június 23-án, és jelezte, hogy az egyhetes betéti eszköznél is hasonló változtatást tart indokoltnak. A kamatvágást a vártnál lassabb gazdasági növekedéssel indokolta a testület; a jegybank legfrissebb Inflációs jelentésében továbbra is gazdasági növekedést, de a korábbi 2,0-3,0 százalékkal szemben már csak 0,3-2,0 százalék közötti GDP-bővülést vár az idén.

