A gázpedálon a láb, a féken a másik, a volánt hárman tekerik - ez a magyar vezetési stílus

Ha egy országban az infláció európai rekordra tör, az államháztartás adósságállománya az állam nemzetközi hitelbesorolásához képest igen nagy, és ezek miatt feszültség keletkezik a pénzügyi egyensúlyért felelős intézmények és másfelől a politikai szempontokat néző kormány között, teljesen érthető ügy.

Ilyen most a magyar gazdaság állapota. A gazdaságpolitikai intézői közötti komoly feszültség nemrég felszínre is került. Esetünkben mégis meglepetést keltett a vita, cívódás. Mégpedig azért, mert bár az infláció és a deficit növekedésének tényei már jó ideje ismertek voltak, ám a jogállamokban rendszeresített ellensúlyozó intézmények – esetünkben a Magyar Nemzeti Bank (MNB), illetve az azzal személyi átfedésben levő Költségvetési Tanács (KT) – egészen a legutóbbi időkig nem fogalmaztak meg kritikát. Ám az idén tavasszal a KT most mégis hangot adott fenntartásainak a 2022-es költségvetési tervezet kapcsán, arra utalva, hogy helyes lenne sokkal kisebb mértékű deficitet betervezni. Intelmeivel együtt azonban a költségvetési tervezetet elfogadta.

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart Matolcsy Györggyel, miután a jegybankelnök társaságában megtekintette az MNB által őrzött aranytartalékot Budapesten, az MNB logisztika központjában 2021. július 6-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd) Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart Matolcsy Györggyel, miután a jegybankelnök társaságában megtekintette az MNB által őrzött aranytartalékot Budapesten, az MNB logisztika központjában 2021. július 6-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A beterjesztő pénzügyminisztert és a parlamenti többséget ezek az intelmek nem befolyásolták, az Országgyűlés az eredetileg beállított nagymértékű deficittel hagyta jóvá a magyar állam 2022-es (választási évi) költségvetését.

A döntés utóélete viszont valóban különösen alakult. Az MNB elnöke egy újonnan bevezetett közlési forma keretében (az intézmény honlapján közzétett, azaz hivatalosnak tűnő, ám az elnök által személyes jegyezett, leginkább véleménycikkre hajazó írásban) szokatlan stílusban nyilvánított véleményt a parlamenti többség által elfogadott büdzséről.