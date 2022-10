Magánegészségügy: vészforgatókönyvvel, áremeléssel, egyéb trükkökkel a rezsidémon ellen

Az Eurostat adatai szerint a magyar gázárak drágulásának üteme már nem csupán az uniós átlag felett jár, hanem a régiós áremelkedések felett is. Tehát nálunk jóval erősebben drágult a gáz, mint Romániában, Lengyelországban, Szlovákiában vagy Csehországban. Noha az elektromos áram ára mérsékeltebben emelkedett, mint a földgázé, így is brutális áram- és gázszámlákkal szembesülnek a magánegészségügyi szektor képviselői is.

Doktor24: "Többletköltségeink érvényesítése elkerülhetetlen"

Arra a kérdésre, hogy van-e vészforgatókönyve a Doktor24-nek a megnövekedett energiaárak kezelésére, Lancz Róbert vezérigazgató azt mondja, az infrastruktúra működtetése miatt a rezsidíjak alakulásának valóban erősen ki van téve a magánegészségügyi szektor, hiszen a rendelőkben, műtőkben vagy éppen a fekvőbeteg-ellátás során nem lehet például a villanyokat lekapcsolva takarékoskodni.

Lancz Róbert, a Doktor24 vezérigazgatójának több ölete is van az energiakrízis hatásainak enyhítésére. Fotó: Doktor24 Lancz Róbert, a Doktor24 vezérigazgatójának több ölete is van az energiakrízis hatásainak enyhítésére. Fotó: Doktor24

„Ezért elkerülhetetlennek látszik, hogy az elkövetkező hónapokban - valamilyen mértékben - ezeket a többletköltségeket érvényesítsük az árainkban” – teszi hozzá Lancz.

Mint a legtöbb szolgáltató, a Doktor24 is bérelt ingatlanokban működik, a bérleti díjat pedig jellemzően euróban fizetik. Így erre a kiadásra is erősen rányomja a bélyegét az euró-forint árfolyamának alakulása, csakúgy, mint az orvosi anyagok, műszerek, protézisek beszerzésére, ami szintén jellemzően külföldről, euróban történik.

Hogy az áremelésen túl milyen eszközökkel próbálja még a cég átvészelni az extrém helyzetet, hogyan próbál spórolni, a vezérigazgató azt mondja, az ellátás minőségéből, az ügyfelekre fordított figyelemből semmiképp sem engednek. De folyamatosan monitorozzák a költségeiket, vizsgálják, hogy hol és hogyan lehet hatékonyabban költeni. Ezen kívül:

„Újra versenyeztetjük beszállítóinkat kedvezőbb árak elérése vagy azonos minőségű helyettesítő termékek azonosítása érdekében, hatékonyabbá tesszük energiafelhasználásunkat, átgondoljuk és ha szükséges átütemezzük infrastrukturális fejlesztéseinket és beruházásainkat, újra tárgyaljuk a biztosítókkal a feltételeket, és ha szükséges, a vállalati és lakossági ügyfeleink részére nyújtott szolgáltatások árait is felülvizsgáljuk. Ugyanakkor akvizíciós lendületünket fenntartjuk, és következő vásárlásainkat még az eddigieknél is körültekintőbben tervezzük meg”

– foglalja össze a közeljövő céjait Lancz Róbert, aki ennél drasztikusabb lépéseket, mint például műtők bezárását nem tervezi.

„A Doktor24 erős befektetői háttere, tevékenységünk sokszínűsége, ellátásaink több lábon álló finanszírozása (magán, vállalati, biztosító, NEAK) nagyfokú működési biztonságot ad számunkra. A Doktor24 nem szándékozik letérni arról a növekedési pályáról, amellyel Magyarország egyik vezető országos magánegészségügyi szolgáltatójává vált. Továbbra is egyre nagyobb és professzionálisabb szervezetet építünk az ügyfeleink érdekében, stabil piaci szereplőként, felelős szolgáltatóként és munkaadóként” – teszi hozzá a vezérigazgató.

Swiss Clinic: "Többet dolgozunk"

Lapunk megkeresésére Dr. Kirschner András, a Swiss Clinic ügyvezető igazgatója pedig azt mondja:

Dr. Kirschner Péter: A profit nagy részét elviszi a rezsi és a bér. Fotó: Swiss Clinic Dr. Kirschner Péter: A profit nagy részét elviszi a rezsi és a bér. Fotó: Swiss Clinic

„Igen, van egyfajta vészforgatókönyvünk. Költségtakarékossági intézkedéseket kezdtünk bevezetni, mely az IT, a nyomtatás, az előjegyzés-foglaltság, a le nem mondási károkozás az ügyelek részéről területeket érinti. A rendelőkben marad a 20 Celsius fok, a világítás már LED-es, ezen már nem tudunk tovább spórolni. De igyekszünk többet dolgozni változatlan, vagy minimálisan emelt áron” - mondja.

A Swiss Clinic rezsiköltségei havi 22,5 millió forintra rúgnak, s ez még nem is az összes telephelyre vonatkozik. Kirschner szerint mindez a profit nagy részét elviszi a béremeléssel együtt.

„De igyekszünk kiülni az elkövetkezendő éveket profit nélkül, mert a csapatunkat mindenképpen szeretnénk egyben tartani, munkatársaink a legfontosabbak. De semmi egyéb nagyon brutális lépésen nem gondolkozunk” – teszi hozzá.

Duna Medical Center: "Elképzelhetetlen a műtők leállítása"

A Duna Medical Center szintén rendelkezik vészforgatókönyvvel a megnövekedett energiaárak kezelésére.

Guerney Anita: Van vészforgatókönyvünk. Fotó: Duna Medical Center Guerney Anita: Van vészforgatókönyvünk. Fotó: Duna Medical Center

„Folyamatos optimalizálással, helyszíni személyzeti átcsoportosításokkal, a hővisszanyerés fokozásával próbáljuk visszafogni az energiafelhasználásunkat”

– mondja Gurney Anita ügyvezető igazgató, aki nem számszerűsíti, de megerősíti, hogy mind a gáz, mint az elektromos áram tekintetében többszörösére nőttek a költségeik.

Arra a kérdésre, hogy milyen eszközökkel próbálja a cég átvészelni az extrém helyzetet, hogyan próbál spórolni, azt mondja az igazgató, hogy a légtechnikai, fűtési-hűtési és a gőzt használó eszközök folyamatos optimalizálásával és ezek kapacitásnövelésével igyekeznek túllendülni a nehézségeken.

Azt viszont a Duna Medical Centerben is elképzelhetetlennek tartják, hogy olyan erőteljes eszközhöz nyúlnának, mint a műtők használatának csökkentését.

Dr. Rose: "Még nem kell vészforgatókönyv"

„Vészforgatókönyvre még nincs szükség, de folyamatosan dolgozunk azon, hogy a drasztikusan növekvő költségek mellett is fenn tudjuk tartani kórházunk megszokott működését. Bérelt ingatlanban működünk, ezért az energiát nem közvetlenül szerezzük be. Az ingatlan tulajdonosával folyamatosan egyeztetünk a várható energia- és üzemeltetési költségekről és keressük az optimális megoldásokat” – mondja Dr. Papik Kornél, a Dr. Rose ügyvezető igazgatója.

Dr. Papik Kornél: Minden ésszerű lépést megteszünk. Fotó: Dr. Rose Dr. Papik Kornél: Minden ésszerű lépést megteszünk. Fotó: Dr. Rose

Az előrejelzések szerint az intézmény úgy számol, hogy a rezsiköltségek jövőre az idei 5-6-szorosára fognak emelkedni.

Arra a kérdésre, hogy milyen eszközökkel próbálják átvészelni az extrém helyzetet, hogyan próbálnak takarékoskodni, úgy fogalmazott az igazgató, hogy az egészségügyben relatíve kevés mozgástér van a spórolásra, mert a betegellátáshoz szükséges a személyes jelenlét és a megfelelő hőmérséklet, ahogy az áramfelhasználás is.

„De a felhasználói szokásokon, az energiatudatosságon és a rendszereink energiahatékonyságán sokat tudunk javítani. Minden olyan lépést meg fogunk tenni, ami ésszerű, de semmi olyat, ami a betegellátást veszélyeztetné vagy a pácienseink gyógyuláshoz szükséges komfortját csökkentené” – tette hozzá Dr. Papik Kornél.