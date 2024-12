Pintér Sándorék újabb változásokat terveznek az egészségügyben

A legutóbb ígértnél is kevesebbet kapnak tartozásaik rendezésére a kórházak, amelyek szeptember óta nem fizetnek a beszállítóknak.

Kapcsolódó cikk Pintér Sándorék kórházaknak tett utolsó ígérete összezsugorodott A legutóbb ígértnél is kevesebbet kapnak tartozásaik rendezésére a kórházak, amelyek szeptember óta nem fizetnek a beszállítóknak.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása, amely eddig 3 ezer forintba került, most 4 ezer forintra emelkedne. Szintén 4 ezer forintba kerülhet a TAJ-számot igazoló okmányok újbóli kiadása.

A TB-kártya díja is növekszik Fotó: MTI

A jövőben a TAJ-kártya és az EU-Kártya kibocsátásáért is többet kell majd fizetni. A Belügyminisztérium megváltoztatná a munkavállaló keresőképtelenségének felülvizsgálatának folyamatát, valamint a különböző egészségügyi eszközök, tevékenységekkel kapcsolatos engedélyek díjait is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!