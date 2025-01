Ezt nem láttuk jönni: Trump-torony épülhet Budapesten

A VSquare hírlevele arról ír, hogy valószínűleg nem véletlenül Trump elnök beiktatására időzítették a magyar állam és Mohamed Alabbar dubaji befektető között létrejött, a Rákosrendező eladásáról szóló szerződés aláírását.

A hírlevél kormányzati forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Donald Trump elnök veje, Jared Kushner szerepet kaphat a projekt központi elemének tervezett felhőkarcoló megépítésében.

Ez pedig egy Trump Tower, azaz Trump-torony lehet.

A VSquare szerint ezt megbízható forrásból erősítették meg nekik. Belgrádban egyébként hasonló történik: a Rákosrendezőt is megvásárolni szándékozó dubaji Eagle Hills a Jared Kushner-féle Affinity Partners befektetési vállalattal együttépít szálloda- és lakáskomplexumot a szerb fővárosban.

Kapcsolódó cikk Kiderült, hol épülhet Rákosrendezőn 500 méteres felhőkarcoló Nyilvánosságra került a terület eladásáról szóló szerződés.

A Vsquare úgy tudja, a Rákosrendező-projekt szóba került Orbán Viktor és Aleksanddar Vucic szerb elnök január 18-ai, belgrádi tárgyalásain is. A lap arról is beszámolt, hogy Orbán Viktor hamarosan Dubajba utazik, hogy ott is tárgyaljon a Grand Budapest névre keresztelt projektről.