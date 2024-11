Idén már ne fogjon bele lakásvásárlásba vagy -eladásba – bezzeg jövőre!

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Megerősítette, 2024 a felkészülés és a visszaépülés éve volt az ingatlanbefektetési piacon, az év első felében érkezett 160 millió eurós ingatlanbefektetés ugyan elmaradt a tavalyitól, de figyelembe véve az előkészítés alatt álló 400-500 millió eurónyi további tranzakciót, az idei eredmények 10-15 százalékkal is túlszárnyalhatják a tavalyit.

Az IFK elnöke kiemelte, hogy most a szektor legizgalmasabb „lába” a hotelszegmens, amelynek erősödését a turizmus robusztus fejlődése támogatja és alapozza meg.

Takács Ernő az egyik sikerágazatként említette az ipariingatlan-fejlesztéseket, ezen a piacon ugyanis töretlen a bővülés: az idén várhatóan a tavalyinál 30 százalékkal több fejlesztés zárul le. Magyarország teljes modern ipari állománya 2024 szeptemberére elérte az 5 millió 292 ezer 700 négyzetmétert. Vidéken van most a legnagyobb mozgás, elsősorban folyamatban lévő kelet-magyarországi és hamarosan várható dél-magyarországi ipari fejlesztések miatt – tette hozzá.

