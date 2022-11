Még nem elég olcsók a vergődő magyar hotelek

Egymás után jelentik be hazai szállodák, hogy bezárnak a téli szezonra. A legnagyobb, a budapesti Grand Hotel Hungária ezek közül, egyelőre csak azt tudni erről, hogy tavaszig biztos nem nyit ki. Mások emeleteket fognak lezárni, hogy átvészeljék a még nem tudni mekkora visszaesést. És lesznek olyanok, amelyek nem tudják fizetni a projekthitelt és főleg nem a gigantikus energiaszámlákat. Ezekre vadásznak majd a befektetők.

Több wellness hotel is bajba kerülhet a következő hónapokban Hévizen. Fotó: heviz.hu Több wellness hotel is bajba kerülhet a következő hónapokban Hévizen. Fotó: heviz.hu

Egyelőre nem tiszta a kép, de a trend egyértelmű: jön a tisztítótűz, amiből akár tucatnyi közepes és akár egy-két nagy is rosszul jön ki. Emelkedőben vannak a hozamok, ami olcsóbbodást vetít előre. A befektetők azonban idén még kivárnak és olcsóbb vételi alkalomra számítanak tavasszal, amikor pontosabban látszik majd, hogy melyik szálloda dobja be a törölközőt. Ugyanakkor a kivárás közben résen kell lennie minden befektetőnek, mert megtörténhet, hogy egyes kiszemelt, de bajba került hotelek mégis valahogy visszakapaszkodnak, s a viszonylag kedvezőbbé vált helyzetükben nem fogják csökkenteni az eladási árukat.

„Láttuk a Fed és az EKB legutóbbi lépéseit, egyértelmű, hogy a nemzetközi pénzpiacokon a kamatemelések nem fognak leállni a közeljövőben, ez további nyomást helyez a hotelpiacra is. A hozamok növekedésére számítok, már most is van olyan külföldi partnerünk, aki tavaly még 6, most már csak 7 százalék feletti hozamot tud elképzelni.” - mondta lapunknak Takács Péter, a VLK Newmark ingatlan tanácsadó cég befektetési igazgatója.

Kik lehetnek a legnagyobb vevők?

Három, egymástól eltérő karakterű nagy hotelbefektető cég uralja az európai piacot.

1. Highgate Hotels, L.P. (USA)

Jelenleg mintegy 10 milliárd dollár értékű vagyont kezel ez a New York-i cég. Mindenevőnek is mondhatjuk, mert az összes kategóriában jelen van az Egyesült Államokban és Európában egyaránt. Összesen 102 szállodája van, ezekben 30 ezer szoba található.

2. Aina Hospitality Sàrl (Luxembourg)

Főleg Nyugat-Európában, azon belül is Franciaországban, Hollandiában, Olaszországban és Spanyolországban birtokol hoteleket. Az andorrai székhelyű vállalat legutóbb 2017-ben keltett nagy feltűnést, amikor eladta a berlini Axel Hotelt.

3. Investment Management GmbH (Németország)

Ez a düsseldorfi cég a felső kategóriás, új megoldásokkal rendelkező szállodákra összpontosít. A másik kettőtől abban is különbözik, hogy nem csupán pénzügyi tranzakciókat végez egy adott szállodánál, hanem fejlesztési projekteket is bevállal és sokszor átépíti vagy felújítja a megvásárolt ingatlanjait.

Mindhárom itt felsorolt cég, de a többi befektető is (ingatlanalapok, nyugdíjalapok, magántőke alapok, ingatlanfejlesztők) magasabb országkockázattal számol Magyarország esetében. Kiszámíthatatlanabbnak tartják az itteni üzleti környezetet, mint a lengyelt vagy a cseh piacot.

Természetesen tisztában vannak azzal, hogy Budapest még mindig vonzó az úgymond civil turisták és az üzleti turizmus számára. Az idei beutazási adatok elég pozitív képet mutatnak, főleg ami a repülővel érkezett vendégek számát illeti. A gyengülő forint azonban kevés, ha például az infláció sokkal magasabb, mint Nyugat-Európában. Ugyanakkor valós hozamokat nálunk még nem lehet kimutatni, mert egy-két zárt tranzakciót kivéve szinte nincs adásvétel, tehát nincs mihez viszonyítani.

Nem csupán külföldiek jöhetnek szóba, ha a befektetői kört nézzük. Az utóbbi években igen aktívak lettek a magyar befektetők is itthon. De a legnagyobbak inkább a régiós terjeszkedést részesítik előnyben. Közülük is főleg azok, akik annak idején az MNB Kötvényprogramjában forráshoz jutottak és ebből még maradt nekik valamennyi pénzük. A Jellinek Dániel vezette Indotek Group például a görög és az olasz piacon is vásárolt, mások a spanyol piacra is benéztek.